Allmänsjuksköterska till barn- och ungdomsavdelningen - vikariat - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Borås

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås2021-07-07Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3900 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.Webbplats www.vgregion.se/sas Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr Vill du bli vår nya kollega?2021-07-07Barn- och ungdomsavdelningen vårdar barn 0-18 år med varierande diagnoser inom många specialiteter.Vi arbetar utifrån en helhetssyn med barnet och vårdnadshavare i centrum. Lekterapi ingår som en naturlig del i vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid att förbereda barnet inför undersökningar och behandlingar, så att barn och vårdnadshavare känner sig delaktiga och har kontroll över sin situation.Vi vårdar infektion-, kirurg- och öron-näsa-halspatienter, diabetes-, ortoped- och onkologpatienter. Det finns många professioner till hands i teamet runt barnets vård - läkare, barnsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska, barnsköterska, psykolog, kurator, lekterapeut, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Som sjuksköterska arbetar du med att ge en god och säker omvårdnad till våra patienter. Du är den som leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet och är ofta den som ser individens hela vårdprocess.Vårt uppdrag är att ge en god och säker vård till barn och ungdomar. Vårt arbete genomsyras av kvalitets-, delaktighet- och patientsäkerhetstänkande. Vi arbetar med ständiga förbättringar och vi vill göra rätt från början.Din arbetstid innefattar dygnets alla timmar med arbetstid dag, kväll och tjänstgöring 2 av 5 helger. Vi lägger individuella scheman som är verksamhetsanpassade med 10 veckors mellanrum. Tjänsten är ett vikariat som beräknas pågå under ett år.Vårt erbjudande till dig är:- Att få arbeta med barn, på en klinik med ett brett utbud och stor variation som ger goda möjligheter till personlig utveckling.- Ett omväxlande och roligt arbete med gott stöd av erfarna arbetskamrater. Vi är en bra arbetsplats med ett gott samarbetsklimat.- Kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov. Möjlighet finns att söka utbildningstjänst med betald specialistutbildning inom barn och ungdom.- En trygg och säker introduktion/bredvidgång på minst 6 veckor. Vi har ett välutarbetat introduktionsprogram där du kommer genomgå olika kompetenskörkort, bland annat inom diabetes, läkemedelshantering och onkologi. Du kommer få en mentor som under ditt första år ger dig stöd och handledning.Som anställd hos oss finns även olika förmåner. Bland annat:- Satsningar på kompetensutveckling och lärande för många yrkesgrupper- Förmåner vid studier- Förmånliga försäkringar- Föräldrapenningtillägg- Friskvårdsbidrag- Fri öppen hälso- och sjukvård både inom länet och övriga landstingVi begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna specialist inom barn och ungdomsvård. Att handleda och stödja patienten och dennes vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och det är därför meriterande om du har vana att möta barn, ungdomar och anhöriga. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska men det är inget krav.Vi hanterar ansökningar och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga även din yrkeslegitimation.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5850691