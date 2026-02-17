Allmänmedicin speciallist konsult söks till långt uppdrag i Sjöbo

VårdIX AB / Läkarjobb / Sjöbo
2026-02-17


Allmänmedicin speciallist konsulter söks till långt uppdrag i Sjöbo

Vårdcentralen Sjöbo söker en specialistläkare i allmänmedicin för ett längre sommaruppdrag i centrala Sjöbo, Region Skåne

Uppdragsinformation:
Period: 1 april - 30 september 2026
Uppdragsgivare: Region Skåne

Arbetsuppgifter inkluderar patientmottagning, akuta bedömningar, uppföljning av kroniker, ordinationer och remisshantering i en välfungerande vårdcentralmiljö.

Vi söker dig som:
Är legitimerad specialistläkare i allmänmedicin
Kan erbjuda kontinuitet under hela uppdragsperioden
Trivs med ett brett primärvårdsarbete

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

För ansökan och mer information:
Besök vår hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Sjöbo Vårdcentral

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9748731

