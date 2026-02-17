Allmänmedicin speciallist konsult söks till långt uppdrag i Osby

VårdIX AB / Läkarjobb / Osby
2026-02-17


Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Vårdcentralen Osby

Vårdcentralen Osby söker en specialistläkare i allmänmedicin för ett längre uppdrag.

Uppdragsinformation:
Period: 1 april - 30 september 2026
Plats: Vårdcentralen Osby, Marklundavägen 10 A, 283 42 Osby
Beställare: Region Skåne

Arbetsuppgifter inkluderar patientmottagning, akuta bedömningar, kronikeruppföljning, ordinationer och remisser i en välfungerande vårdcentralmiljö.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Kvalifikationer
Legitimerad specialistläkare i allmänmedicin
Möjlighet att erbjuda kontinuitet under hela perioden
Trivs med brett primärvårdsarbete

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansökan och kontakt:

För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Osby Vårdcentral

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9748733

