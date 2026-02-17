Allmänmedicin speciallist konsult söks till långt uppdrag i Osby
VårdIX AB / Läkarjobb / Osby Visa alla läkarjobb i Osby
2026-02-17
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Höör
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Specialistläkare i allmänmedicin sökes till Vårdcentralen Osby
Vårdcentralen Osby söker en specialistläkare i allmänmedicin för ett längre uppdrag.
Uppdragsinformation:
Period: 1 april - 30 september 2026
Plats: Vårdcentralen Osby, Marklundavägen 10 A, 283 42 Osby
Beställare: Region Skåne
Arbetsuppgifter inkluderar patientmottagning, akuta bedömningar, kronikeruppföljning, ordinationer och remisser i en välfungerande vårdcentralmiljö.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Legitimerad specialistläkare i allmänmedicin
Möjlighet att erbjuda kontinuitet under hela perioden
Trivs med brett primärvårdsarbete
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansökan och kontakt:
För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Osby Vårdcentral Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9748733