Allmänläkare till Vårdcentral i Grums - långt uppdrag

VårdIX AB / Läkarjobb / Grums
2026-03-15


Visa alla läkarjobb i Grums, Karlstad, Säffle, Hammarö, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Grums, Karlstad, Årjäng, Kristinehamn, Hallsberg eller i hela Sverige

VårdIX-Bemanning söker legitimerad läkare med allmänmedicinsk kompetens till Vårdcentral i Grums i Värmlands län.

Uppdragsinformation
Område: Allmänmedicin, Vårdcentralen Grums (Region Värmland)
Period: 6 april - 28 augusti 2026
Omfattning: Heltid, 800 timmar
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Grums, Värmlands län - arbete på plats
Språk: Flytande svenska i tal och skrift krävs

Dina arbetsuppgifter
Bred allmänmedicinsk mottagning med patienter i alla åldrar
Akuta besök, planerade kontroller och digitala vårdkontakter
Medicinska bedömningar, läkemedelsgenomgångar och vårdplanering
Samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor och multiprofessionella team
Eventuell handledning av AT-läkare eller studenter
Hemvård och BVC-uppdrag vid behov

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av primärvård och vårdcentralarbete
Självständig, trygg i bedömning och god samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Hög timersättning
OB-ersättning och flexibla pass enligt överenskommelse
Rese- och eventuella boendelösningar
Tjänstepension och försäkring via VårdIX
Personlig kontaktperson under hela uppdraget

Så ansöker du
Skicka in:
Uppdaterat CV
Kopia på läkarlegitimation
Din tillgänglighet under perioden 6 april-28 augusti
Två referenser

Via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Viraliv AB

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9798101

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: