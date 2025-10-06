Allmänläkare till uppdrag i Saudiarabien
Vill du kombinera din medicinska kompetens med internationell erfarenhet? Nu har du chansen att arbeta som allmänläkare i Saudiarabien genom ett spännande uppdrag via Viraliv- specialister på att rekrytera vårdpersonal för arbete utomlands.
Om uppdraget:
Vi söker legitimerade allmänläkare till moderna vårdcentraler och kliniker i Saudiarabien. Uppdragen varierar i längd (från 6 månader till 2 år) och inkluderar konkurrenskraftig lön, förmåner och hjälp med relocation.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och skattefördelar
Boende och transport
Hjälp med visum, licensiering och relocation
En unik chans att arbeta i en internationell och dynamisk miljö
Kulturutbyte och karriärutveckling i ett växande vårdsystemPubliceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialisering i allmänmedicin
Minst 3 års klinisk erfarenhet
God engelska i tal och skrift
Flexibilitet och öppenhet för nya arbetsmiljöer
Om Viraliv
Vi är en ledande aktör inom internationell vårdrekruttering. Vår mission är att koppla samman vårdpersonal med nya möjligheter - oavsett gränser.
Intresserad?
Skicka in ditt CV till info@viraliv.se
. Märk din ansökan med "Allmänläkare - Saudiarabien".
Ta steget - jobba globalt med Viraliv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
112 45 STOCKHOLM Jobbnummer
