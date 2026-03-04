Allmänläkare till SMO mottagning - Unikt uppdrag i Region Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Brinner du för personcentrerad vård och vill göra verklig skillnad för patienter med funktionsnedsättningar? Nu söker vi en engagerad och erfaren allmänläkare till vår SMO-mottagning i Kista - en av Region Stockholms särskilda mottagningar för samordnat medicinskt omhändertagande för patienter med funktionsnedsättning.
Om uppdraget
SMO-mottagningarna är en unik satsning inom regionen och erbjuder en samordnad vårdmodell för patienter med omfattande funktionsnedsättningar och komplexa behov. Här får du möjlighet att arbeta på ett sätt som verkligen gör skillnad - med gott om tid, nära teamarbete och strukturerade förutsättningar för kontinuitet.
"På SMO-mottagningen kan jag bidra till en mer jämlik hälsa och verkligen göra skillnad! Dessutom får jag arbete i team och ständigt utvecklas" säger Halima Rahmeh, specialist i allmänmedicin och som byggt upp SMO-mottagningen på Kista vårdcentral.
Som allmänläkare på SMO-mottagningen kommer du:
Arbeta på ett sätt som ger förutsättningar för att kunna erbjuda god vård till en patientgrupp med komplexa behov
Arbeta med ett färre antal listade patienter
Samarbete med en sjuksköterska
Få ett självständigt arbete med stor frihet under ansvar
Få möjlighet att arbeta hemifrån en dag per vecka
Utveckla en spetskompetens inom samordnat omhändertagande
Ta emot patienter på planerade besök och årskontroller
Genomföra ronder på LSS-boenden
Delta i regelbunden fortbildning, handledning och erfarenhetsutbyte med övriga SMO-mottagningar i Stockholm
Sedvanligt arbete som distriktsläkare på vårdcentral kan förekomma.
Vem söker vi?
Vi söker en skicklig och trygg allmänläkare som har:
Bred allmänmedicinsk kompetens
Förmåga att arbeta självständigt och fatta välavvägda beslut
Intresse för komplexa patientfall och samordnad vård
Engagemang för att skapa goda vårdförutsättningar för patienter med funktionsnedsättningar
Kista vårdcentral är en välfungerande vårdcentral som har funnits sedan 1977 med cirka 11 100 listade invånare. Hos oss arbetar läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, receptionister, rehabkoordinator och KBT-psykologer. Vi är totalt cirka 30 personer i arbetsgruppen. Du kan läsa mer om oss här: Kista vårdcentral.
Vi erbjuder:
Kista vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession.
Vi erbjuder våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid. Lägre tjänstgöringsgrad kan diskuteras om du som sökande önskar det. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kravspecifikation:
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av patienter, närstående och kollegor. Planering och flexibilitet är naturligt för dig och du är bekväm med att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi värdesätter är intresse för att utvecklas, god samarbetsförmåga och lyhördhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt information:
Skicka in din ansökan redan idag. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Kista vårdcentral Kontakt
Åsa Thurfjell, Verksamhetschef 08-12339910 Jobbnummer
9777333