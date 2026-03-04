Allmänläkare till Laponia hälsocentral, Gällivare
2026-03-04
Laponia hälsocentral är en av 25 hälsocentraler i Norrbotten - en arbetsplats där förbättringsarbete och god arbetsmiljö är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att ligga i framkant för våra patienters bästa och utvecklar tillsammans framtidens primärvård. Hos oss arbetar bland annat specialistläkare, ST, AT och BT-läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, samtalsbehandlare samt personal inom barn- och mödrahälsovård. Vi har cirka 9500 listade medborgare och ett engagerat team på ca 40 medarbetare. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett tryggt och utvecklande sammanhang.
Vi sökerVi söker dig som är allmänläkare. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom området samt om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, strukturerad och kommunikativ. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Hos oss på Laponia hälsocentral möter du en bred variation av patienter i olika åldrar och livssituationer, då primärvården är första linjens vård. Arbetsuppgifterna omfattar hela den allmänmedicinska kompetensen, och du kommer att ha en viktig roll i handledning av läkarstudenter, AT, BT och ST-läkare samt övrig personal. Vi värdesätter kunskapsutbyte och lärande i vardagen.
Vi arbetar i team och viktigt är kontinuitet. Varje läkare har en avgränsad lista med patienter.
Vi har ett genomarbetat arbetssätt med god struktur vad gäller ronder till våra särskilda boenden och hemsjukvården.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Marita Eriksson marita.I.eriksson@norrbotten.se 0970-19774 Jobbnummer
9776604