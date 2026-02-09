Alléskolan söker lärare till anpassad gymnasieskolas individuella program
2026-02-09
Vi står inför en spännande tid med framtagande av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten. Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden? Då ska du skicka in en ansökan till oss!
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund beläget i Hallsberg, med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På uppdrag av medlemskommunerna leder och ansvarar vi för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning. Vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Utöver det bedriver vi även komvuxutbildning på Allévux.
Vi har totalt cirka 1 800 elever, varav 1 300 på Alléskolan och 500 på Allévux. Vi är omkring 300 medarbetare och i det dagliga arbetet finns stöd att tillgå i form av funktioner som administration, HR, ekonomi och IT. Hos oss får du även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt möjlighet att semesterväxla.
Sydnärkes Utbildningsförbund skapar en trygg och väl fungerande vardag för elever och personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Sydnärke. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både nutid och framtid. Här finns utrymme att växa, utvecklas och göra skillnad.
Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi en speciallärare till anpassad gymnasieskola för undervisning i årskurs 1-4. Du som söker tjänsten vill bidra till elevernas lärande och utveckling genom god undervisning. Som lärare ser du möjligheter utifrån elevernas individuella förutsättningar och du har förmåga att arbeta strukturerat med planering och uppföljning. Du kan kommunicera på olika sätt, bland annat genom bilder och stödtecken, detta för att bygga relationer med eleverna samt bereda fler sätt för elever att tillgodogöra sig undervisning. Du har även förmåga att på ett professionellt sätt samarbeta med kollegor och underlätta för elevassistenter att bidra till elevernas kunskapsutveckling.
Som lärare ingår du i arbetslag och lärarlag där du får möjlighet att på olika sätt bidra och utvecklas genom kollegialt lärande. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö som möjliggör för våra elever att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och vara väl rustade för livet efter skolan.
För att trivas hos oss tror vi att du behöver ha en stor nyfikenhet på varje elev, ha lätt för att se och lyfta elevens styrkor och har enkelt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare genom att se, lyssna, motivera och stötta. Du är trygg i din lärarroll och drivs av att hitta olika vägar genom skolan och vidare ut i livet för den enskilda eleven. I rollen som lärare ingår även mentorskap och att stötta eleverna i andra undervisningssituationer.
Denna tjänst riktar sig i första hand mot undervisningen på anpassade gymnasieskolans individuella program.
Tjänsten utformas utifrån din behörighet, erfarenhet och andra kvalifikationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som behörighet för att undervisa på gymnasieskolans individuella program. Du som inte är behörig men har förskollärarexamen, yrkeskunskap och erfarenhet som är relevant för uppdraget är välkommen att söka under förutsättning att du har ambition att komplettera med behörighetsgivande utbildning.
Meriterande är om du har erfarenhet av att jobba med individuella program på anpassad gymnasieskola eller med undervisning i ämnesområden på anpassad grundskola. Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga då du kommer arbeta tätt med både lärarkollegor, elevassistenter och elevhälsopersonal. För att lyckas i denna roll bör du också vara kommunikativ och pedagogisk för att kunna anpassa undervisningen och möta elevernas olika förutsättningar. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för helheten, samtidigt som du är strukturerad, flexibel och har ett positivt och professionellt förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Övrigt:
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar din lärarlegitimation/speciallärarexamen i din ansökan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
