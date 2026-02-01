Allegio söker Sjuksköterska/Distriktssköterska till verksamhet i Norrtälje
Allegio Omsorg AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-02-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allegio Omsorg AB i Norrtälje
, Täby
, Österåker
, Upplands Väsby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad. Idag har vi över 3000 kunder i Borås i söder till Östersund i norr som har valt oss som sin utförare. Vi erbjuder vård, omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst.
Idag är vi på Allegio Omsorg över 1000 anställda. Vi är undersköterskor, vårdbiträden, planeringsledare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och lokalvårdare mm. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Fler väljer Allegio Omsorg som utförare för sin hemsjukvård och därför vill vi utöka vårt hemsjukvårdsteam med en sjuksköterska/distriktssköterska.
Följ med oss och utveckla vår verksamhet och hemsjukvård i riktning mot en god och nära vård!
Din personlighet är av stor betydelse. Dina arbetsuppgifter är sedvanliga uppgifter inom uppdraget som sjuksköterska/distriktssköterska i hemsjukvården. I verksamheten finns även arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterskor samt undersköterskor och vårdbiträden. Du kommer att arbeta med övriga medarbetare i teamet runt dina kunder samt samverkan med, för dina kunder, aktuella instanser.
En viktig del i arbetet är att tillsammans med övriga i teamet för hemsjukvården utveckla er yrkesroll och samarbetet med övriga professioner. Detta med målet att upprätthålla en så hög patientsäkerhet och kvalitet på våra hälso- och sjukvårdsinsatser som möjligt.
Arbetstiden är förlagd till främst vardagar, dagtid, men också enstaka helger då verksamheten ska bemannas enligt avtal med Norrtälje Kommun.
Vill du bli en av oss? Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska.
Till en eventuell intervju ska du ha med dig
• bevis på aktuella yrkeslegitimationer
• körkort
• övriga aktuella kursintyg
• referenser
• utdrag från belastningsregistret i oöppnat kuvert
Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden, intervjuer hålls löpande. Tveka inte att maila in din ansökan redan nu, bifoga CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Charlie.Liegnell@allegio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Baldersgatan 19 (visa karta
)
761 50 NORRTÄLJE Arbetsplats
Allegio Omsorg Norrtälje Kontakt
HSL-chef
Charlie Liegnell Charlie.Liegnell@allegio.se 079-313 12 38 Jobbnummer
9715900