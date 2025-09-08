Allakando läxhjälp Jönköping, privatlärare 1-2 lektioner/vecka, Fysik
2025-09-08
Studiecoach - Flexibelt och meriterande extrajobb
Undervisa i dina ämnen och utveckla eftertraktade färdigheter som ledarskap och pedagogik. Bli en förebild för dina elever, samtidigt som du har tid till egna studier och fritid!
Flexibelt och enkelt att kombinera med studier och fritid
Mycket utvecklande och en merit som imponerar
Gör skillnad och bli en förebild för dina elever
Ansök till jobbet här: https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/
Så fungerar jobbet som studiecoach
Du väljer enkelt de uppdrag som passar dig och dina ämnen på vår lärarportal
Ni träffas hemma hos din elev, på en plats centralt eller online
Lektionerna är på 90-120 minuter, en eller två gånger i veckan
Extrajobbet passar perfekt för dig som:
Går på exempelvis gymnasiet eller universitet
Vill göra skillnad för andra människor
Är positiv och engagerande
Har goda ämneskunskaper i dina ämnen
Kan extrajobba minst 4 timmar i veckan
Kommunicerar effektivt på svenska i tal och skrift
Flexibelt extrajobb utan krav på förkunskaper:
Undervisa i hemmet, på ett bibliotek eller online
Välj själv ämnen och på vilken nivå du vill undervisa
Jobba på de dagar och tider som passar dig
Inga förkunskaper krävs, vi utbildar dig!
Bonus! Du som jobbar hos oss en längre period får även kostnadsfri tillgång till exklusivt studiematerial som hjälper dig säkra försprånget inför exempelvis högskoleprovet! https://www.allakando.se/hogskoleprovet/
Ansök till jobbet på 3-4 minuter
Du ansöker enkelt och smidigt på vår karriärsida: https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/
Ansökan tar endast några minuter - sedan blir du kallad till intervju för jobbet som studiecoach på Allakando!
Läs mer om oss här: https://www.allakando.se
