Allakando läxhjälp Hisings backa, Göteborg, 1 lektion/vecka Matematik
Allakando AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allakando AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Extrajobba hos Allakando läxhjälp
Allakando läxhjälp är Sveriges snabbast växande företag för privatundervisning. Just nu vill rekordmånga elever ha vår läxhjälp och vi söker nu dig som vill göra skillnad för en ung människa som privatlärare & mentor! Läs mer och ansök nu på https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/
Mer om Allakando läxhjälp på https://www.allakando.se/laxhjalp/
Om uppdraget som läxhjälpare hos Allakando
Du matchas ihop med en elev som passar dina ämnen, din personlighet och som ligger geografiskt nära dig. Ni träffas oftast hemma hos familjen eller centralt för en lektion på 120 min, där du hjälper din elev att nå sina mål i skolan!
Självklart utbildar & coachar vi dig inför dina uppdrag som läxhjälpare. Att jobba med läxhjälp passar perfekt för dig som studerar eller har studerat på universitet/högskola - då kan du hjälpa alla våra elever. Även du som går på gymnasiet har möjlighet att hjälpa yngre elever.
Varför arbeta med just läxhjälp på Allakando?
Mycket flexibelt extrajobb, perfekt vid sidan av exempelvis studier
Viktig och relevant merit för alla framtida jobb
Utveckla pedagogik, retorik & ledarskap
Du får utbildning & kontinuerlig coachning från utbildningsspecialisterna på Allakando
Passar du som privatlärare på Allakando? Vi söker dig som:
Vill göra skillnad för andra människor
Är positiv och engagerande
Har goda ämneskunskaper i de ämnen du vill undervisa i
Kan arbeta minst 4 timmar i veckan
Kommunicerar effektivt på svenska i både tal och skrift
Hur ansöker jag?
Enkelt och smidigt på vår hemsida
Ansökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervju
Ett av våra många uppdrag nära dig:
Allakando läxhjälp Matematik åk9
Plats: Privatundervisningen sker hemma hos familjen, med Allakando läxhjälp Göteborg
Antal tillfällen och tidsåtgång per vecka: 1 tillfälle, 90 minuter per gång
Önskat startdatum för undervisningen: Omgående!
RefNmr: RN86639
Om du inte kan hjälpa till med ovan, så rekommenderar vi dig att söka en generell tjänst direkt på vår hemsida. Då får du sedan erbjudanden om fler uppdrag som passar dig. En annan fördel med för alla privatlärare på Allakando är att du kan arbeta i hela Sverige, oavsett om du bor i storstad eller på landsbygd. Bland annat:
Allakando läxhjälp Stockholm
Allakando läxhjälp Göteborg
Allakando läxhjälp Malmö
Allakando läxhjälp Uppsala
Allakando läxhjälp Västerås
Hitta fler städer på vår hemsida
Om Allakandos privatundervisning & läxhjälp
Som vårt namn Allakando antyder, så är vi helt övertygade om att alla kan mer än de tror. Ibland kanske det låter lite cheesy. Tro oss, den känslan försvinner snabbt. När vi varje år på nära håll får se våra elever nå bättre studieresultat och lära sig att tro på sina egna förmågor, ligger namnet mycket bättre på tungan.
Vi består idag av 5 900 passionerade personer som tillsammans hjälper över 26 000 elever varje år. Det gör oss till Sveriges snabbast växande företag för privatundervisning, kurser & digitala utbildningsverktyg.
Många möjligheter: Du som söker till oss har även möjlighet att få uppdrag som nanny på https://my-nanny.se/
och https://nannypoppins.se/
samt arbeta som specialist på vår matematikavdelning: https://smartstudies.se/laxhjalp/.
En förmån är även att du som har arbetat en längre period hos oss även får tillgång till t.ex. en kurs inför högskoleprovet kostnadsfritt: https://www.allakando.se/hogskoleprovet/
Ansök till extrajobbet hos Allakando läxhjälp nu: https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Allakando AB
(org.nr 556831-9817), https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/
Allakando, 41136, Göteborg (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Allakando Läxhjälp Göteborg Jobbnummer
9787686