Allakando läxhjälp Göteborg, privatlärare 1 lektion/vecka - Allakando AB - Personaltjänstemannajobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Allakando AB

Allakando AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg2021-06-30Extrajobba hos Allakando läxhjälpAllakando läxhjälp är Sveriges snabbast växande företag för privatundervisning. Just nu vill rekordmånga elever ha vår läxhjälp och vi söker nu dig som vill göra skillnad för en ung människa som privatlärare & mentor! Läs mer och ansök nu på https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/ Mer om Allakando läxhjälp på https://www.allakando.se/laxhjalp/ Om uppdraget som läxhjälpare hos AllakandoDu matchas ihop med en elev som passar dina ämnen, din personlighet och som ligger geografiskt nära dig. Ni träffas oftast hemma hos familjen eller centralt för en lektion på 120 min, där du hjälper din elev att nå sina mål i skolan!Självklart utbildar & coachar vi dig inför dina uppdrag som läxhjälpare. Att jobba med läxhjälp passar perfekt för dig som studerar eller har studerat på universitet/högskola - då kan du hjälpa alla våra elever. Även du som går på gymnasiet har möjlighet att hjälpa yngre elever.Varför arbeta med just läxhjälp på Allakando?Mycket flexibelt extrajobb, perfekt vid sidan av exempelvis studierViktig och relevant merit för alla framtida jobbUtveckla pedagogik, retorik & ledarskapDu får utbildning & kontinuerlig coachning från utbildningsspecialisterna på AllakandoPassar du som privatlärare på Allakando? Vi söker dig som:Vill göra skillnad för andra människorÄr positiv och engagerandeHar goda ämneskunskaper i de ämnen du vill undervisa iKan arbeta minst 4 timmar i veckanKommunicerar effektivt på svenska i både tal och skriftHur ansöker jag?Enkelt och smidigt på vår hemsidaAnsökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervjuEtt av våra många uppdrag nära dig:Svenska, matematik och engelska, ÅK 6Plats: Privatundervisningen sker hemma hos familjen, med Allakando läxhjälp AngeredAntal tillfällen och tidsåtgång per vecka: 1 tillfällen, 60 minuter per gångÖnskat startdatum för undervisningen: Omgående!Ref.nr: RN77791Ett av våra många uppdrag nära dig:Matematik, fysik och kemi, ÅK 8Plats: Privatundervisningen sker hemma hos familjen, med Allakando läxhjälp Västra FrölundaAntal tillfällen och tidsåtgång per vecka: 1 tillfällen, 120 minuter per gångÖnskat startdatum för undervisningen: Omgående!Ref.nr: RN77767Om du inte kan hjälpa till med ovan, så rekommenderar vi dig att söka en generell tjänst direkt på vår hemsida. Då får du sedan erbjudanden om fler uppdrag som passar dig. En annan fördel med för alla privatlärare på Allakando är att du kan arbeta i hela Sverige, oavsett om du bor i storstad eller på landsbygd. Bland annat:Allakando läxhjälp StockholmAllakando läxhjälp GöteborgAllakando läxhjälp MalmöAllakando läxhjälp UppsalaAllakando läxhjälp VästeråsHitta fler städer på vår hemsidaOm Allakandos privatundervisning & läxhjälpSom vårt namn Allakando antyder, så är vi helt övertygade om att alla kan mer än de tror. Ibland kanske det låter lite cheesy. Tro oss, den känslan försvinner snabbt. När vi varje år på nära håll får se våra elever nå bättre studieresultat och lära sig att tro på sina egna förmågor, ligger namnet mycket bättre på tungan.Vi består idag av 5 900 passionerade personer som tillsammans hjälper över 26 000 elever varje år. Det gör oss till Sveriges snabbast växande företag för privatundervisning, kurser & digitala utbildningsverktyg.Många möjligheter: Du som söker till oss har även möjlighet att få uppdrag som nanny på https://my-nanny.se/ och https://nannypoppins.se/ samt arbeta som specialist på vår matematikavdelning: https://smartstudies.se/laxhjalp/. En förmån är även att du som har arbetat en längre period hos oss även får tillgång till t.ex. en kurs inför högskoleprovet kostnadsfritt: https://www.allakando.se/hogskoleprovet/ Ansök till extrajobbet hos Allakando läxhjälp nu: https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/ 2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-14Allakando ABAllakando, 41136, Göteborg41136 Göteborg5839766