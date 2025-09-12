Alkohol- och drogrådgivare till Öppenvård vuxen
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2025-09-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Hos oss på Spindelns öppenvård blir du en del av ett team där engagemang och kompetens går hand i hand. Vi arbetar tätt tillsammans i en varm och professionell miljö, där din insats verkligen gör skillnad - varje dag. Här möter du människor med komplex samsjuklighet, som psykossjukdom i kombination med skadligt bruk eller beroende, och får möjlighet att bidra med din kunskap i en verksamhet som kombinerar behandling, samarbete och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som alkohol- och drogrådgivare ger du stöd till vuxna med samsjuklighet. Du håller både enskilda samtal och gruppträffar, planerar insatser och följer upp utvecklingen. Ditt fokus är alltid att möta människor med respekt och skapa trygga, meningsfulla möten.
I rollen vägleder du klienter och deras nätverk mot hållbara lösningar och förändring. Genom motiverande samtal och stöd i återhämtningsprocessen blir du en viktig del i varje klients utveckling. Du arbetar i nära samarbete med övriga behandlare samt specialistsjuksköterska och läkare från beroendemottagningen. Dokumentation är en naturlig del av arbetet och kräver både noggrannhet och ett rättssäkert arbetssätt.
Tjänsten är en projektanställning fram till årsskiftet, med god möjlighet till förlängning.
Din kompetens
Du har en eftergymnasial utbildning som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis socialpedagog eller behandlingspedagog. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, vilket är nödvändigt för att kunna föra samtal och skriva dokumentation på ett rättssäkert sätt.
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med samsjuklighet och ett genuint intresse för behandlingsarbete och beroendeproblematik. Du motiveras av att stötta människor till ett drogfritt liv och du vill vara en del av ett team där samarbete och utveckling står i fokus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av anhörigstöd eller socialt arbete. Vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete, grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller annan relevant behandlingsutbildning är också en fördel. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss på öppenvården vuxen i Västerås stad blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar och hjälper varandra. Vi tror på samarbete, delaktighet och att bygga en arbetsmiljö där man trivs och vill stanna kvar. Här finns utrymme för både professionell utveckling och personlig trygghet.
Vi arbetar med människor i förändring, vilket gör arbetet både meningsfullt och utvecklande. Som en del av Individ- och familjeförvaltningen får du arbeta nära både kollegor och samarbetspartners, alltid med individens bästa i fokus.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Anne Soini Persson anne.soini.persson@vasteras.se Jobbnummer
9505133