Alfa Laval söker truckförare till LA Material Handling
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-02-05
Varje dag får vi möjligheten att göra en positiv påverkan - på våra kollegor, partners, kunder och samhället. Tillsammans skapar vi framtidens lösningar och bidrar till att använda den fulla potentialen av värdefulla resurser. Genom att agera kraftfullt, utmanar vi konventionellt tänkande och utvecklar världsledande teknologier som bidrar till framsteg inom viktiga områden, så som energi, mat, vatten och sjöfart. När vi går framåt, driver den innovativa och öppna anda som bygger vår 140-åriga startup-kultur och snabba tillväxt, även vår personliga tillväxt. Så, under tiden vi formar en mindre slösaktig värld med mer resurser, bygger vi även vår personliga utveckling.
Till LA Material Handling, som ansvarar för alla yttre och interna transporter inom Gunnesbo samt in- och avgående gods, söker vi nu en ny medarbetare.
Om tjänsten
Följande arbetsuppgifter ingår i gruppens ansvar:
Godsmottagning och ankomstrapportering samt avsyning
Interna transporter
Interna leveranser till våra montageavdelningar
Hantering av avgående gods
Administration av avgående gods
Veckans arbetsbelastning påverkas i stor utsträckning av montagegruppernas produktivitet och kan variera beroende på olika perioder. För att arbetsflödet ska hålla en jämn nivå är det därför viktigt att både gruppens samarbete fungerar effektivt och att varje individ tar ansvar för sitt eget arbete.
Tjänsten är en visstidsanställning och du blir anställd av Alfa Laval. Lernia sköter enbart rekryteringsprocessen.
Vem är du?
Material Handling är en central servicefunktion med många interna och externa kontakter. Vi söker dig som är kommunikativ, har ett starkt serviceengagemang och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du är mitt i händelsernas centrum.
Vad du kan
Vi söker dig som har några års erfarenhet av lagerarbete samt har truckkort för motviktstruck B1, skjutstativ B3 och dragtruck D1. Vi ser även att du har körkort för minst AM behörighet. Du bör ha god datorvana och kunna kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
Arbetet sker på dagtid.
Vad kan Alfa Laval erbjuda dig?
Alfa Laval erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer. Och goda idéer genererar framsteg.
Som en del i vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du kan vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Tobias Karlsson, Team Manager: Tobiasb.Karlsson@alfalaval.com
Olivia Gunnarsson, Rekryterare: olivia.gunnarsson@lernia.se
För facklig information kan du kontakta: Claes Kronsell, IF Metall, +46 709 78 73 49
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-18, men vänta inte med din ansökan då tjänsten tillsätts när rätt kandidat hittas.
