Alfa Laval söker truckförare till GCC Warehouse i Staffanstorp.
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-01-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Varje dag får vi möjligheten att göra en positiv påverkan - på våra kollegor, partners, kunder och samhället. Tillsammans skapar vi framtidens lösningar och bidrar till att använda den fulla potentialen av värdefulla resurser. Genom att agera kraftfullt, utmanar vi konventionellt tänkande och utvecklar världsledande teknologier som bidrar till framsteg inom viktiga områden, så som energi, mat, vatten och sjöfart. När vi går framåt, driver den innovativa och öppna anda som bygger vår 140-åriga startup-kultur och snabba tillväxt, även vår personliga tillväxt. Så, under tiden vi formar en mindre slösaktig värld med mer resurser, bygger vi även vår personliga utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som truckförare på Alfa Laval i Staffanstorp arbetar du med lastning och lossning av gods, orderplock och materialhantering i ett effektivt och strukturerat flöde. Du ansvarar för inlagring och utlämning av varor, kontrollerar och rapporterar avvikelser samt bidrar aktivt till en säker och välorganiserad arbetsmiljö. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där fokus ligger på struktur, säkerhet och samarbete. Vi använder oss av datasystemet Jeeves för att kunna rapportera och administrera.
Följande arbetsuppgifter ingår i gruppens ansvar:
Godsmottagning och ankomstrapportering samt avsyning
Interna transporter
Hantering av avgående gods
Administration av avgående gods
Huvudarbetsuppgiften för den här tjänsten är trucktransporter med skjutstativtruck och motviktstruck.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid och är en tillsvidaretjänst där du blir anställd av Alfa Laval, men rekryteringsprocessen hanteras av Lernia Bemanning.
Den vi söker
Vi ser gärna att du är en person som är serviceinriktad och gillar att vara delaktig i vår ständiga utvecklingsfas. Att du har erfarenhet som lagermedarbetare med truckkörning som en av dina arbetsuppgifter ser vi som en viktig del. Har du erfarenhet av datorer och systemet Jeeves ser vi detta som meriterande.
Kravprofil
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Truckkort B1 & B3.
Körkort (behörighet för minst AM).
Vad kan Alfa Laval erbjuda dig?
Alfa Laval erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer. Och goda idéer genererar framsteg.
Som en del i vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du kan vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag.
För mer information om tjänsten
Pontus Hildesjö, Team Manager pontus.hildesjo@alfalaval.com
Olivia Gunnarsson, Rekryterare, olivia.gunnarsson@lernia.se
För facklig information kan du kontakta: Claes Kronsell, IF Metall, +46 709 78 73 49
Välkommen med din ansökan senast 4 februari 2026, men vänta inte med din ansökan då tjänsten tillsätts när rätt kandidat hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090263-1801285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Kommunhuset Kristallen (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9697497