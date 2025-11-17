Aleris Specialistklinik Jönköping (fd. Art Clinic) söker anestesisjukskö...
2025-11-17
Vi söker en anestesisjuksköterska till rotationstjänst på vår operation och uppvakningsavdelning på 60-100 %
Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi ingår i Aleriskoncernen och arbetar för att patienterna skall känna trygghet, kvalitet och omsorg, från första kontakten till den sista. Vi bedriver kirurgisk verksamhet och erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande samt personlig service. Vår verksamhet i Jönköping bedrivs inom en rad olika specialiteter, främst ortopedi, ryggkirurgi, estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi.
Arbetsuppgifter: Sedvanligt förekommande uppgifter för anestesisjuksköterska. Arbetsuppgifterna är varierande då tjänstgöring förekommer både på uppvakningsavdelningen och operation där du kommer att arbeta med olika specialiteter.
Patienten är alltid i centrum och du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten och medverkar till att patientsäkerhet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med våra uppsatta mål.
På uppvakningsavdelningen finns 10 sängplatser för förberedelse och uppvakning i samband med operationer. Tjänstgöring gäller dag- och kvällstid, f n förlagd mån-fre.
Kvalifikationer: Du är legitimerad anestesisjuksköterska, har minst tre års arbetslivserfarenhet och är trygg i din arbetsroll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av postoperativ vård från en uppvakningsavdelning då tjänsten omfattas rotation mellan avdelningarna. Det är meriterande med erfarenheter inom ortopediska operationer.
Utmanas du av att kombinera medicinsk omvårdnad och service gentemot patienter, är flexibel och stresstålig, kommer du att trivas bra hos oss. Du innehar en positiv inställning för samarbete, med förmåga att prestigelöst arbeta "över gränserna".
Som person är du säker och trygg i din roll och har ett positivt förhållningssätt, samt lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med både medarbetare och patienter.
Vad erbjuds du? Du kommer till en arbetsplats med hög kompetens, härlig miljö och stämning, där man fokuserar på god professionell kvalitet och omsorg med ledorden ansvarsfullt, enkelt och innovativt. Vi är idag 55 st anställda.
Du ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.
Sista ansökningsdag 28 december 2025
Urval /Intervjuer och anställning sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev skickas till verksamhetschef Pernilla Norlin pernilla.norlin@aleris.se
Om du har frågor eller funderingar gällande arbetet är du varmt välkommen att maila till vår Teamledare, Helen Westin helen.westin@aleris.se
eller Dijana Ceric dijana.ceric@aleris.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Genom att skicka in din ansökan till Aleris Jönköping samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Aleris Jönköping för att hantera din ansökan.
