Aleris Asih Nord Söker Sjuksköterska Till Resursteamet
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-20
Är du flexibel och kan tänka dig att jobba i flera av våra ASIH team i norra stor-Stockholm med ett generöst lönetillägg?Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Vi bedriver Avancerad Sjukvård i Hemmet i norra stor-Stockholm. Vi har små men mycket välfungerande team på 5 olika platser. Teamen består av Sjuksköterskor, Läkare, Kurator, Fysioterapeut, Dietist och Arbetsterapeut. Du kommer att arbeta självständigt ute hos patienter i deras hem, men även ha tryggheten med kollegor nära tillgängligt.
Rollen
Som medarbetare i Resursteamet kommer du fylla en viktig funktion hos oss. Du kommer få placering i de olika teamen på Aleris ASIH Nord utifrån behov. Som sjuksköterska i Resursteamet kommer du arbeta i våra ASIH-team i Upplands-Väsby, Sollentuna, Täby, Lidingö och Vällingby. För denna flexibilitet erbjuder vi ett generöst lönetillägg varje månad, utöver grundlönen. Vi dokumenterar i Take Care och använder Epsilon som planeringsverktyg.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Om dig:
är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet från slutenvård, ASIH eller motsvarande. Har du en VUB i palliativ vård, onkologi, geriatrik eller som DSK är det meriterande men inget krav.
arbetar evidensbaserat och är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först
är flexibel och öppen för nya utmaningar
är en teamplayer och uppskattar att arbeta i multiprofessionella team
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B körkort är ett krav
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Övrigt: Veckoarbetstid heltidsmått är 37 tim/v, blandad dag/kväll/helgtjänstgöring, helgtjänstgöring två helger av fem. Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor kontakta Enhetschef Michael Dubiel 0730-290228 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9467188