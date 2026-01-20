Alecta söker medarbetare till Privatkund Sjukpension
2026-01-20
Vill du arbeta med utredning och administration i en roll där noggrannhet, service och kvalitet står i centrum? Har du erfarenhet av administration kring sjukpension? Vill du vara en del av ett tryggt och omtänksamt team där kunskap delas och utvecklas över tid? Då kan du vara den vi söker till Alectas grupp för Privatkund Sjukpension.
Om rollen Avdelningen Kund består av cirka 100 kunniga och engagerade medarbetare. Här finns sex olika grupper och du kommer att tillhöra gruppen Privatkund Sjukpension. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom avdelningen Kund. På sikt kan dina arbetsuppgifter komma att anpassas för att möta behoven inom avdelningen.
Som handläggare inom sjukpension arbetar du med att utreda och administrera ärenden som inte hanteras automatiskt i våra system. Du kommer att arbeta med ITP:s sjukpension och ditt uppdrag är att säkerställa att varje kund får rätt ersättning utifrån gällande regelverk och avtal. I praktiken innebär det att du noggrant utreder avvikelser, för en dialog med både kunder och arbetsgivare via telefon och mejl, och fattar beslut som bygger på tydliga riktlinjer. Rollen kräver därför både struktur, noggrannhet och en god kommunikativ förmåga.
Du fattar inga medicinska beslut, eftersom dessa redan är fastställda av Försäkringskassan. Istället fokuserar du på frågor som rör lön, ersättningsnivåer, utbetalningsperioder och andra förutsättningar i försäkringsärendet. Det är ett komplext område där kvalitet väger tyngre än tempo, och där det tar tid att bygga upp en trygg och hållbar kompetens. Vi räknar med att det tar ett par år innan du är fullt självgående i rollen, vilket gör det värdefullt om du redan har erfarenhet av sjukpension eller närliggande tjänstepensionsadministration.
Du blir en del av en erfaren och sammansvetsad grupp som består av 19 kollegor i olika åldrar och med varierande bakgrund inom området. I teamet finns både utbildningsansvarig och verksamhetsspecialist, liksom kollegor som delvis arbetar tillsammans med våra agila utvecklingsteam.
Vem är du? För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av sjukpension eller närliggande tjänstepensionsadministration.
Du arbetar strukturerat och noggrant, och har ett professionellt och vänligt bemötande som gör att kunder känner sig trygga och förstådda. Rollen kräver god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, samt en förmåga att kunna prioritera och hantera flera ärenden parallellt på ett metodiskt sätt.
Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning det viktigaste för oss är dock att du har rätt erfarenhet, förståelse för området och ett intresse av att bidra till ett arbete där kvalitet, omtanke och noggrannhet står i centrum.
Om Alecta Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar mer än 1300 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 37 000 företagskunder.
Vi vill att du ska må bra på jobbet och erbjuder därför goda möjligheter till balans i just ditt liv. Som anställd hos oss kommer du också att få generösa friskvårdsförmåner, tillgång till träningslokaler på jobbet, lunchsubvention och mycket mer. Vårt kontor är placerat centralt i Stockholm.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Alecta med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Recruitment Manager Margaretha Palmbäck på margaretha.palmback@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 20 februari, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Bakgrundskontroll görs vid samtliga rekryteringar. Vi ser fram emot din ansökan!
