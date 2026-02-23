Ale Golfklubb söker en säsongsanställd banarbetare inför säsongen 2026!
2026-02-23
Säsongsanställning på 8 månader 23 mars-27 november
Ale Golfklubb är i en spännande fas med goda förutsättningar till vidare utveckling. Klubben ligger i Ale kommun ca 35 min norr om Göteborg. Anläggningen består av en vacker 18-håls skogs/parkbana samt en 9-håls korthålsbana. Klubben bedriver träningsverksamhet året runt.
Är du redo för ett jobb i det fria?
Vi söker nu en person som vill bidra till utvecklingen av vår golfbana och skapa en fantastisk upplevelse för våra medlemmar och gäster. Ale Golfklubb erbjuder en familjär och trivsam atmosfär med målet att växa och samtidigt behålla känslan av en hemmaklubb.
Om tjänsten:
Som banarbetare på Ale Golfklubb är din huvudsakliga uppgift att tillsammans med dina kollegor ansvara för skötsel och underhåll av golfbanan, dess grönytor och övriga områden. Du kommer att arbeta med maskinkörning och klippning av grönytor. Tjänsten innebär schemalagt helgarbete under säsongen, och anställningen varar från mars till november. Tjänsten baseras på dagtid i alla väder. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal.
Krav för tjänsten:
• Flerårig erfarenhet av grönyteskötsel
• Vana av att köra traktor och diverse maskiner
• Handlingskraftig och lösningsorienterad
• Serviceinriktad och positiv attityd
• B-körkort
• Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande kvalifikationer:
• Erfarenhet av att arbeta på en golfbana
• Förarbevis för mindre grävmaskin
• Golfspelare
• Skogs- och motorsågskörkort
• Utökad B-behörighet för tyngre släp
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och erfarenhet av arbete av grönytor och banunderhåll. Om detta låter som något för dig, tveka inte att ansöka och bli en del av vårt team!
Frågor om tjänsten ringer du vår Banchef Anders Ericsson n Tfn. 070-260 88 81 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: pernilla.carlssonskan@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Golf AB
(org.nr 556635-1960), http://www.alegk.se
Alfhems Kungsgård 195 (visa karta
)
446 91 ALVHEM Kontakt
Vice Ordförande
Pernilla Carlsson pernilla.carlssonskan@gmail.com 0303-336033 Jobbnummer
