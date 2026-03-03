Äldresamordnare till Björkekärrs vård- och omsorgsboende
2026-03-03
Om jobbet
Vill du skapa meningsfulla dagar för äldre och växa i din roll på vägen?
Vi söker en engagerad äldresamordnare som vill bidra till att hyresgästerna får leva ett gott liv varje dag, hela livet.
Som äldresamordnare får du en varierad vardag där du planerar och genomför inom- och utomhusaktiviteter som ger glädje och gemenskap. Du kan till exempel hålla gymnastik, visa hur ett videosamtal fungerar, baka, ta promenader eller bara sitta ner och prata, alltid med utgångspunkt i varje persons önskemål och behov, en viktig del i ditt arbete. I uppdraget ingår även omvårdnadsarbete där lyft och hjälp vid förflyttningar förekommer.
Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande synsätt där vi tar tillvara på det friska och stärker individens självständighet. Hos oss får du både frihet att påverka dina dagar och tryggheten i en arbetsgivare som värnar balans, utveckling och delaktighet.
Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om digPubliceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning inriktning vård och omsorg eller annan gymnasieutbildning relevant för tjänsten
• Goda IT- kunskaper. Exempelvis kan hantera Office 365 , Treserva eller annan IT kompetens som arbetsgivare bedömer är relevant för att kunna hantera dokumentation, digitala hjälpmedel och välfärdsteknik
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning med relevant inriktning
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Personliga kompetenser:
Som äldresamordnare tar du initiativ och skapar aktiviteter som gör skillnad i vardagen. Du möter människor med värme, lyhördhet och respekt och ser till att alla känner sig delaktiga. När förutsättningar förändras hittar du snabbt nya sätt att lösa situationen och ser möjligheter där andra ser hinder.
Du är kreativ och nyfiken, kommer gärna med idéer som väcker glädje och gemenskap och omsätter dem i praktiken. Med mod och ansvar driver du arbetet framåt både på egen hand och tillsammans med andra.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
