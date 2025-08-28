Äldresamordnare inriktning dagverksamhet till Hisingen
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt, omväxlande och händelserikt arbete? Då är det här jobbet för dig!
Vi utökar nu med en äldresamordnare som kommer jobba på samtliga 6 dagverksamheter på Hisingen. Här finns det möjlighet att lära känna många kollegor och verksamheter. Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik. Du har ingen fast placering utan stöttar där det finns behov - därför ingår inte att vara kontaktperson.
Som äldresamordnare har du en omväxlande dag där du på olika sätt stödjer deltagarna till ett aktivt liv. Det kan handla om att genomföra utomhusaktiviteter, sitta ner och samtala, pussla, lösa korsord, baka, hålla gymnastik eller andra aktiviteter utifrån deltagarnas behov och önskemål. En viktig del av arbetet är att lyssna på deltagarna, följa upp dem i hur de mår och hjälpa dem att hitta lösningar för att öka livskvalitén. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra omvårdnadsarbete och i vissa situationer kommer du att arbeta på delegation, eller på uppdrag av, sjuksköterska då vi är en del av hemsjukvården och utför exempelvis medicingivning. Det är små personalgrupper vilket innebär att du kommer arbeta tillsammans med en eller två kollegor. Arbetet innebär lyft och hjälp vid förflyttningar.
Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje individ.
Vi arbetar med att stärka det friska och förebygga ohälsa genom att ge människor förutsättningar att leva ett "gott liv" långt upp i åren. Ett gott åldrande innebär enligt Folkhälsomyndigheten fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, känna sig behövd och vara delaktig.
Du kommer ha stor frihet i din tjänst och möjlighet till att utveckla verksamheten. Eftersom vi är små grupper som har hög kontinuitet, känner vi stor trygghet och vågar testa nytt och reflektera tillsammans. Välkommen att bli en av oss!KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning inriktning vård och omsorg eller annan gymnasieutbildning relevant för tjänsten
• Goda IT- kunskaper. Exempelvis kan hantera Office 365 , Treserva eller annan IT kompetens som arbetsgivare bedömer är relevant för att kunna hantera dokumentation, digitala hjälpmedel och välfärdsteknik
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning med relevant inriktning
• Tidigare erfarenhet av att arbeta på dagverksamhet inom äldreomsorg
Personliga kompetenser:
• I ditt arbete kommer du träffa många kollegor och deltagare på de olika dagverksamheterna, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga såväl med interna och externa aktörer samt förmåga att genomföra samtal med anhöriga. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår också det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
• Eftersom du inte har en fast placering och stöttar olika verksamheter efter behov är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
• Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
• I ditt arbete agerar du på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har också förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
• Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef - Stadsområde Hisingen
Karin Johansson karin.e.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 84 09 Jobbnummer
9481189