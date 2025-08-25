Äldrepsykiatrin söker sjuksköterska med intresse för psykiatrisk omvårdnad
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-08-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens. Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Äldrepsykiatriska enheten erbjuder psykiatrisk specialistvård till personer över 70 år och består av en avdelning för psykiatrisk heldygnsvård, mottagning samt öppenvård. Målgruppen är nyinsjuknade i psykiatrisk sjukdom och i behov av specialistvård, multisjuka äldre där psykisk ohälsa ingår samt personer med misstänkt demenssjukdom eller svår beteendestörning som är i behov av utredning. Avdelningen har totalt 8 vårdplatser i nya och fräscha lokaler och i huset finns generösa personalutrymmen samt kafeteria och personalgym. Enheten har ett nära samarbete med vårdgrannar såsom kommunal omsorg, länssjukvård och primärvård. Vårt arbetssätt genomsyras av personcentrerad omvårdnad där skötare, sjuksköterskor, psykologer och läkare arbetar i team tillsammans med patient och anhöriga. På enheten finns också särskilda ambassadörer med spetskompetens inom området äldre med psykisk ohälsa. Arbetsplatsen präglas av en fin stämning och ett gott samarbetsklimat.
Vi söker nu en sjuksköterska till heldygnsvården.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi arbetar i team kring patienten och som sjuksköterska har du det övergripande ansvaret för patientens omvårdnad. Dina arbetsuppgifter innefattar sedvanligt läkemedels- och rondarbete, liksom provtagning, bedömningar och stödjande samtal. Därutöver ingår bland annat deltagande i teammöten, minnesutredningar, behandlingsplaneringar samt samarbete med enhetens mottagning och öppenvård. Du ges också efter en tid möjlighet till att få bredare kunskap inom psykiatri genom introduktion på någon av våra närliggande avdelningar.
Beslutsvägarna är korta och du har goda möjligheter att påverka och utveckla ditt arbete, liksom arbetet i stort på enheten och på kliniken. Olika former uppföljning och ibland även behandling utförs även i patientens hemmiljö och vid önskemål och intresse erbjuds därför möjlighet till utåtriktat arbete i form av hembesök.
Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och välkomnar såväl erfarna som nyexaminerade sökande. Erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller psykiatrisk vård är meriterande, men inget krav. Oavsett bakgrund erbjuder vi en gedigen och individuellt utformad introduktion.
För att trivas hos oss besitter du god samarbetsförmåga, är trygg i ditt beslutsfattande och har god empatisk förmåga. I mötet med våra patienter och deras anhöriga är ditt personliga bemötande och förmågan att sätta sig in i andras situationer, känslor och upplevelser viktigt. Du har också handlingsberedskap och förmåga att ställa om utifrån hur situationen ser ut. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 519/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Julia Ernstsson julia.ernstsson@kronoberg.se 0470-586982 Jobbnummer
9472896