Äldreboende med koncept sport och spa
2025-08-15
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Topelius är ett äldreboende som ligger i Nyby i norra Uppsala nära gamla Uppsala. Hos oss har vi plats för 80 glada pensionärer fördelat på fyra våningar och där hälften av dem boende bor på demensavdelningar, 20 boende per avdelning.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu en utbildad undersköterska som drivs av att arbeta med människor och som vill göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta i ett härligt team med bland andra undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar med kontaktmannaskap och ombudsfunktioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70-90 %
Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350p.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Maria Probst, maria.probst@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
