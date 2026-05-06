Ålderspensionär sökes som vill jobba extra med avsyning och städ!
Alert Senior i Västerås AB / Städarjobb / Värmdö Visa alla städarjobb i Värmdö
2026-05-06
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alert Senior i Västerås AB i Värmdö
, Stockholm
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ålderspensionär, 63år +, som vill arbeta extra.
Uppdraget innefattar att städa och/eller avsyna sommarstugor som hyrs ut, efter utcheckning och innan incheckning.
0-10h/vecka
Ingen yrkeserfarenhet krävs, men du behöver ha känsla för detaljer och hygien.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Du behöver kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och ha god förmåga till kommunikation via telefon och mail.
Vi är ett seniorbemanningsföretag som funnits sedan 2014, med ca 30 kontor i Sverige. Vi utför hushållsnära tjänster och bemanning hos företag. Kollektivavtal finns.
Vi utför alltid bakgrundskontroll innan anställning.
Det här är ett fint extrajobb för dig som vill bidra till att hålla våra sommarhus runt Värmdö i gott skick.
Känner du igen dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: varmdo@alertsenior.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/varmdo/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893611