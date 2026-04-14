Albatross Montessoriskola söker lärare i textilslöjd
Albatross Montessoriskola, väletablerad friskola, på Lidingö söker lärare i textilsslöjd.
Skolan, som är Lidingös äldsta friskola, startades 1992 och har idag ca 200 elever i förskoleklass till och med årskurs 6 med tillhörande fritidshem och fritidsklubb. Skolan drivs som en ideell förening, utan vinstintresse, och präglas av ett stort engagemang hos barn, föräldrar och personal.
Skolan ligger centralt belägen med närhet till goda kommunikationer.
Vi söker nu en lärare i textilslöjd för åk 3-6. För några år sedan startade vi upp en textilsal hos oss då våra elever tidigare år hade gått till en annan skola. Textilsalen är en samutnyttjad lokal och vi har under åren byggt upp med material och arbetsredskap som behövs för undervisning i textilslöjd.
Tjänsten omfattar 26 % fördelat på en dag (tisdagar). Tillträde i augusti 2026. Intervjuer sker fortlöpande.
Förutom din entusiasm och ditt glada sätt värdesätter vi din ansvars- och samarbetsförmåga och omsorg om barnen. Din förmåga att organisera och planera din undervisning värderas högt tillsammans med dina ämneskunskaper. Är du beredd att ge det där lilla extra? Då kan du vara den vi söker!
För ytterligare information besök gärna vår hemsidawww.albatross-montessori.se
eller ring vår rektor Anna Lerin tel. 08-7653707
Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2026 till anna.lerin@albatross-montessori.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: anna.lerin@albatross-montessori.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Montessoriskola
Larsbergsvägen 29 (visa karta
)
181 38 LIDINGÖ
Anna Lerin anna.lerin@albatross-montessori.se 087653707
