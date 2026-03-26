Albany International AB söker en Applikationsingenjör - Torksektionen
Våra kunder producerar papper för tryck- och skrivändamål samt förpackningspapper. I torksektionen transporteras pappersbanan runt stora uppvärmda cylindrar där kvarvarande vatten avlägsnas genom avdunstning. Torkviror håller pappersarket i nära kontakt med de heta cylindrarna under torkprocessen. Torkviror måste vara värmebeständiga, robusta och konstruerade för att torka både effektivt och jämnt. Albany International är global marknadsledare inom maskinbeklädnad för pappersmaskiner inom massa- och pappersindustrin.
Vi söker nu en Applikationsingenjör som vill ta ett helhetsansvar för våra torkviror på den skandinaviska marknaden (Sverige, Norge och Danmark).
Tjänsten är baserad vid Albanys anläggning i Halmstad och du kommer rapportera till Manager Applications Eurasia - Drying.
Tjänsten innebär även frekventa resor inom ditt kundområde för kundbesök och serviceaktiviteter kopplade till torksektionen.
I denna roll fungerar du som den tekniska och kommersiella länken mellan kunden, produktionen och vår Forskning- & Utvecklingsavdelning. Du ansvarar för tillämpning och utformning av våra torkviror och driver den fastslagna produktapplikationsstrategin inom din marknad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tekniskt säljstöd: Koordinera applikationer och stötta försäljnings- och serviceavdelningen med teknisk expertis i kundrelaterade frågor.
Analys och strategi: Analysera marknadens behov per pappersslag och maskintyp. Hålla dig uppdaterad om nya tekniska trender och definiera positioner för nya produkter.
Fältarbete och service: Utföra applikation av maskinbeklädnad, följa upp befintliga installationer, genomföra kundtester samt utföra nödvändiga servicemätningar i torkpartiet.
Dokumentation och presentation: Utarbeta tekniskt offert- och presentationsmaterial för nya maskiner/produkter, medverka i referenslistor och hålla utbildningar inom produktområdet.
Din profil och bakgrund för att lyckas i rollen krävs en stark teknisk och analytisk förmåga i kombination med en god affärsförståelse. Som person är du självgående, vetgirig och har ett positivt tankesätt. Du är kommunikativ och skapar lätt förtroende, vilket gör att du på ett framgångsrikt sätt kan förklara tekniska frågor och hålla presentationer både internt och externt. Du trivs med ett högt tempo och har en flexibel inställning till ditt arbete.
Du har en ingenjörsexamen, alternativt en teknisk gymnasieutbildning i kombination med minst 5-6 års motsvarande industriell arbetslivserfarenhet i en teknisk och kundnära roll.
Har du dessutom erfarenhet från pappersindustrin eller från underleverantörsledet till pappersindustrin är det att betrakta som mycket meriterande.
Erfarenhet och kunskap om tekniska textilier är en stor fördel
Erfarenhet av teknisk försäljning och/eller service.
Mycket goda system- och PC-kunskaper (erfarenhet av affärssystemet SAP är meriterande).
Goda kunskaper i svenska och engelska krävs, både i tal och skrift.
B-körkort samt möjlighet och vilja att resa ofta i tjänsten.
Eftersom vi granskar ansökningar löpande uppmuntrar vi dig att ansöka så snart som möjligt. Vänligen skicka in din ansökan och ditt CV på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
Spårvägen 4 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Albany International AB Kontakt
Camilla Ceder Paulsson camilla.c-paulsson@pauderpeople.se 0709-62 08 15 Jobbnummer
9821450