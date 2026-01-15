Akutvårdsavdelning 95E ökar antal vårdplatser och söker nu sjuksköterskor!
2026-01-15
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Vi på avdelningen för akut och specialiserad pediatrik, 95 E, ser ett behov av att öka antalet tillgängliga slutenvårdsplatser. Vi har som mål att öka från 8 till 12 vårdplatser och söker därför fler sjuksköterskor.
Avdelning för akut och specialiserad pediatrik 95 E ingår tillsammans med akutmottagningen för barn och ungdom i sektionen för akut barnsjukvård. Då vi ligger i nära anslutning till varandra finns det även möjlighet för rotation mellan enheterna. På avdelningen vårdar, behandlar och utreder vi barn i åldrarna 0-18 år som är i behov av några dagars slutenvård. Främst vårdar vi barn med akuta infektioner och medicinska sjukdomar, dock är vi alltid beredda på att även vårda pediatriska patienter från andra sektioner.
Vi som arbetar inom sektionen för akut barnsjukvård är ett härligt gäng som brinner för vårt arbete. Vårt multiprofessionella team har alltid det sjuka barnet med familj i centrum. Vi värnar om ett gott teamarbete och har ett öppet tillåtande arbetsklimat. Patientsäkerhet och ett professionellt bemötande är naturliga delar i vårt arbete och vi lägger stort fokus på dagliga, gemensamma utbildningstillfällen för sektionens personalgrupper. Vi lägger stor vikt vid att alla nya medarbetare får en trygg och strukturerad introduktion. Som ny sjuksköterska erbjuds du en klinisk handledare som fokuserar på att stötta dig i dina individuella behov under ditt första år hos oss. Reflektion efter arbetspassets slut och återkoppling efter svåra patientfall är också något som värdesätts högt i vår verksamhet. Tack vare våra olika kompetenser och erfarenheter utvecklas vi och gör varandra ännu bättre i arbetet med våra patienter.
Då vår sektion fokuserar på de akut sjuka pediatriska patienterna och dess anhöriga, ser sektionen ett stort behov av fortbildning och utveckling. Därför har sektionen utvecklingsledare och koordinatorer som arbetar för trygghet såväl i personalgrupp som hos besökare.
Ditt uppdrag
På avdelning 95E arbetar du i tätt samarbete med många olika professioner så som sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, dietister och sjukhusskolan. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på en akutvårdsavdelning för barn och ungdomar och bjuder på stor omväxling avseende svårighetsgrad, innehåll och tempo. Eftersom patienternas sjukdomstillstånd snabbt kan förändras, blir arbetet både omväxlande och utmanande. Ett väl fungerande teamarbete är därför alltid i fokus.
Som ny sjuksköterska på 95 E kommer du att bli en del av vårt fantastiska team och få möjlighet att växa in i din nya yrkesroll i takt med att vi öppnar fler vårdplatser!Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, barnspecialistsjuksköterska eller sjuksköterska med annan för verksamheten relevant specialistutbildning. Har du erfarenhet av arbete inom akut barnsjukvård är detta meriterande.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett stort intresse för akut barnsjukvård och tycker att det är spännande att lära nytt. Du har lätt för att växla arbetstempo då patienter snabbt kan försämras i sitt allmäntillstånd. Du tycker om utmaningar och har ett engagemang i att driva verksamheten framåt tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som sjuksköterska alt. specialistsjuksköterska på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att arbeta i Akademiska sjukhusets poängmodell enligt rotationstjänstgöring dag, kväll, natt och helg. För mer information om avdelningens arbetstider och upplägg är du välkommen att kontakta rekryterande chef. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Möjlighet till rotation mellan 95E och akutmottagningen för barn och ungdom finns.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Julia Almstedt, 018-617 40 22 eller julia.almstedt@akademiska.se
Avdelningschef Alexandra Eliasson, 018-6171747 eller alexandra.eliasson@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växel, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
