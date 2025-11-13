Akutmottagningen, SkaS Skövde söker två undersköterskor för vikariat
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2025-11-13
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-11-13Beskrivning
Akutmottagningen i Skövde har genomgått en stor omställning då vi har en ny toppmodern mottagning i stora, ljusa lokaler välanpassade för uppdraget! Efter nybyggnationen kan vi titulera oss som en av Sveriges största och moderna akutmottagningar med ett möjligt flöde för ca 70 000 patienter per år.
En ny barnakutenhet har etablerats i den nya mottagningen med ett helt eget barnspår! Även en ny röntgenenhet finns i anslutning till akutmottagningen.
Akutmottagningen i Skövde är ett av regionens fem traumasjukhus. Vi handlägger patienter i akuta tillstånd varav flertalet av patienterna behandlas klart direkt på akutmottagningen, och vissa behöver fortsatt vård eller kontakt på sjukhusets olika kliniker. Vi tar emot patienter med vårdbehov inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, infektion, barnmedicin, gynekologi, öron/näsa/hals samt ögon.
Vi söker nu två undersköterskor för ett års vikariat för att möta de behov vi står inför.
gillar du snabba möten med patienten?
tycker du om att träffa många patienter, både barn och vuxna?
gillar du tempoväxlingar och har lätt för att ställa om?
vill du vara med och göra skillnad för den svårt sjuka människan?
vill du ingå i en utvecklande verksamhet?
I så fall kan du vara en av våra nästa medarbetare! Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska vid akutmottagningen kommer du att arbeta med basal och specifik omvårdnad gentemot patienter med akut sjukdom och/eller skada som kräver specialistsjukvård. Du arbetar nära patienten där patientsäkerhet och förebyggande patientsäkerhetsåtgärder är en stor del av arbetet. Du förbereder patienten inför och assisterar läkare vid olika undersökningar.
Du arbetar i team med sjuksköterska och har ett nära samarbete med läkarna på mottagningen. Då förbättringsarbete är en viktig del för akutmottagningens utveckling, är det viktigt att du som undersköterska deltar aktivt i arbetet. På så sätt har du också möjlighet att påverka arbetssätt, din arbetsmiljö och din egen personliga utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren undersköterska och har intresse för omvårdnad. Du har lätt för att skapa relationer och förmedla trygghet till patienter vid korta möten. Du gillar att arbeta i team med andra yrkeskategorier samtidigt som du är självständig utifrån din profession. Du bemöter såväl patienter, närstående som kollegor på ett förtroendefullt och respektfullt sätt samt har tolerans för olikheter. Det varierande patientflödet på akutmottagningen gör att du behöver ha förmågan att ställa om snabbt och prioritera när behovet finns. Rollen som undersköterska på akutmottagningen är betydelsefull där fokus är på omvårdnad och patientsäkerhet. Med ett positivt förhållningssätt bidrar du till ett gott arbetsklimat.
Som ny undersköterska får du en strukturerad introduktion. Arbetet innefattar dag- kväll- och nattjänstgöring.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa?
Välkommen med din ansökan! Vi kallar till intervju löpande under ansökningsperioden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
