Akutmottagningen i Huddinge - Erfarna sjuksköterskor sökes!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-07-28
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till framtidens akutsjukvård? Söker du en spännande, utmanande och lärorik arbetsplats där du får utveckla din kompetens i en verksamhet som ständigt utvecklas? Då är du varmt välkommen till Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
en spännande och lärorik arbetsplats där ingen dag är den andra lik
tydliga karriärvägar med möjlighet att utvecklas exempelvis som ledningssjuksköterska, omvårdnadsspecialist eller biträdande universitetssjuksköterska
en individuellt anpassad introduktion som utgår från dina tidigare erfarenheter och består av både teoretisk utbildning och klinisk handledning
en individuell kompetensutvecklingsplan som tas fram tillsammans med dig för att främja din kontinuerliga utveckling.
Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Akutmottagningen är en av Sveriges största och vi tar emot drygt 50 000 patientbesök per år inom de flesta akutspecialiteter såsom medicin, infektion, neurologi, kirurgi och ortopedi.
Här finns akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade.
Sedan september 2024 finns vi i nya, moderna lokaler och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för både patienter och personal. Här får du ett unikt tillfälle att vara med och utveckla framtidens akuta omhändertagande, med ett tydligt fokus på personcentrerad vård. Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till att skapa Regionens bästa akutmottagning – med både patienten och medarbetaren i centrum.
Vi arbetar tvärprofessionellt i team och vår verksamhet vilar på en grund av akutsjukvård med en stor variation av olika patientgrupper. Vi arbetar tillsammans för ett balanserat och hållbart arbetsliv.
Vi söker dig som
bevarar lugnet i pressade situationer, behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på det väsentliga
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
ser helheter och tar hänsyn både till det större perspektivet och din verksamhets bästa i agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt och inom uppsatta tidsramar.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för akutsjukvård och som värdesätter ett professionellt bemötande och ett personcentrerat omhändertagande. Du är empatisk, trygg i din yrkesroll och bidrar till en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Minst fyra års yrkeserfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård.
Meriterande:
Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård eller annan relevant kompetens
Erfarenhet av handledning, exempelvis genom uppdrag med klinisk handledning av studenter eller introduktion av nya medarbetare.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation).
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och Reparativ Medicin Kontakt
Anna Schröder anna.schroder@regionstockholm.se 0702078877 Jobbnummer
10014114