Akutmottagningen i Falun söker sjuksköterska, dag och nattarbete
2026-01-12
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Akutmottagningen vid Falu lasarett har i uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade medborgare. Detta omfattar sju olika medicinska specialistområden, dygnet runt. Vi jobbar med patienter inom kirurgi, medicin, kardiologi, infektion, ortopedi, gynekologi och barn
Akutmottagningen i Falun söker sjuksköterska, dag och nattarbetePubliceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Är du en sjuksköterska som gillar att vara i händelsernas centrum? Trivs att samarbeta med andra och är mån om att ha patienten i fokus samt vill ha variation i både arbete och tempo?
Som sjuksköterska innebär arbetet på en akutmottagning många patientmöten. I första mötet prioriterar du patienten med hjälp av triageringssystemet RETTS. Patienten ska alltid vara i fokus, det innebär att du som sjuksköterska har ett omvårdnadsansvar för patienten under dennes vistelse hos oss. Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Letar du efter din nästa utmaning där du utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på akutmottagningen i Falun. Vi välkomnar en driven och engagerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla akutsjukvården i Dalarna tillsammans med oss.
Region Dalarna erbjuder en hälsofrämjande arbetstidsmodell som innebär möjlighet till kortare veckoarbetstid och en högre grundlön för dig som arbetar i en 24/7-verksamhet.
Vi erbjuder en trygg inskolningsstart tillsammans med erfarna kollegor. Introduktionen individanpassas utifrån kompetens och erfarenhet.
Kika gärna på vår hemsida på Instagram, akuten_falun, här får du se inlägg från vår verksamhet,
Välkommen till oss!
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och tidigare har erfarenheter av akutsjukvård och känner dig trygg i din yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande är om du har vidareutbildning inom akutsjukvård.
Du uppskattar utmaningar och ett arbete med varierade uppgifter och tempoväxlingar
Du som söker är en trygg, självgående person som tar ansvar för dina uppgifter
I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt
Du har god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande mot kollegor
Du är strukturerad och kan prioritera Du har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens inom omvårdnad och akutsjukvård
Hos dig finns en ödmjuk attityd och du har ett etiskt förhållningssätt till din omvärld
Intervjuer sker löpande.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anna-Karin Lofterud 023-491857 Jobbnummer
9679760