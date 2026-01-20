Akutmottagningen För Vuxenpsykiatri /pava Söker Skötare
2026-01-20
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektion akut- och konsultpsykiatri består av akutmottagningen för vuxenpsykiatri som har jourverksamhet dygnet runt, en psykiatrisk akutvårdsavdelning (PAVA) med 12 vårdplatser samt ett mobilt team. Till akutmottagningen kommer patienter dygnet runt via egenanmälan/besök men också med polis, ambulans, kriminalvård samt från andra sjukvårdsinstanser.
Vi söker dig med ett stort intresse för akutpsykiatri där du tillsammans med övriga medarbetare vill vara med och utveckla vården för våra patienter. Arbetet är omväxlande med ett mycket brett spektrum av patientkategorier och psykiatriska diagnoser, vilket innebär ett varierande arbete med utmanade arbetsuppgifter. Under dygnets alla timmar arbetar vi tillsammans i team som innefattar läkare, sjuksköterska och skötare.
Det är en stimulerande arbetsplats där tempot stundtals kan vara högt och ingen dag är den andra lik.
Ditt uppdrag
I dina arbetsuppgifter ingår avdelnings- och omvårdnadsarbete på basal och specialiserad nivå. Du utför vardagliga aktiviteter, stödjer patienter i personlig hygien och skapar en trygg miljö för patienten. Du ska kunna hantera olika känslouttryck såsom ångest, oror, ilska och rädsla. Som skötare hjälper du patienten att förstå sin sjukdom och bearbeta sin situation. Du samarbetar med sjuksköterskor och läkare i patientnära arbete, deltar på rond och utvärderar vårdplaner. Du observerar patientens mående och förändringar i tillstånd samt dokumenterar det i journalen. Du initierar och genomför meningsfulla aktiviteter för att främja patientens återhämtning.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel. Erfarenhet från akutpsykiatrisk slutenvård och psykiatrisk akutmottagning är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du har ett genuint intresse för psykiatriskt vårdarbete och du sätter alltid patienten i fokus. Du bemöter patienter, anhöriga och kollegor respektfullt.
Du ska ha förståelse för vanliga psykiatriska diagnoser, till exempel depression, bipolär sjukdom, schizofreni, personlighetssyndrom. Du har förmågan att se hela människan och anpassa vården efter individuella behov och resurser. Ha hög förmåga till empati, tydlig kommunikation och kunna skapa tillit, även i stressade situationer. Du ska ha kunskap om att identifiera och hantera risker för självskadebeteende. Ha kännedom om relevant lagstiftning, hälsosjukvårdslagen (HSL) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Du ska ha förmågan att hantera akuta psykiatriska tillstånd.
Som person är du positiv, engagerad och noggrann. Du tar ansvar och trivs med att arbeta i ett varierande tempo. Du har god prioriteringsförmåga och du bidrar också till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten kan komma att innebära treskiftarbetet, dag, kväll, natt beroende på verksamhetensbehov. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Anställning kan ske innan ansökningstidens utgång, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nahid Asplund 018 - 6112128
Biträdande avdelningschef Mia Källström 018 - 6174756
Biträdande avdelningschef Malin Lemonie 018 - 6172177
Facklig kontaktperson för Kommunal nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
