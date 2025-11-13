Akutmedisinare sökes till spännande uppdrag i Europa
Läkarjobb
2025-11-13
Är du redo för ett litet äventyr?
Vi har fått ett unikt uppdrag från ett sjukhus utanför Skandinavien, beläget i Europa. Sjukhuset söker kvalificerade akutmedicinare för både korta och långa uppdrag. Resa och boende bekostas av sjukhuset.
Som akutmedicinare vid vårt samarbetssjukhus får du möjlighet att arbeta i en internationell, professionellt stimulerande och modern vårdmiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Bedömning, diagnostik och behandling av patienter i akuta vårdsituationer
Handläggning av patienter på akutmottagning och akuta vårdavdelningar
Samarbete med andra specialister för snabb och effektiv patientvård
Deltagande i jourverksamhet och akuta konsultuppdrag inom sjukhuset
Medverkan i utbildning och handledning av yngre kollegor och vårdpersonal
Förmåner:
Konkurrenskraftig lön anpassad till uppdragets längd och komplexitet
Resa och boende bekostas av sjukhuset
Flexibla uppdragsperioder från 3 månader till 3 år
Vem är du?
Legitimerad läkare från EU/EES med specialistkompetens i akutsjukvård
Du talar och skriver flytande engelska
Du söker både professionell och personlig utveckling genom internationell erfarenhet
Anpassningsbar, engagerad och samarbetsinriktad
Redo för ett spännande äventyr med nya utmaningar
Vill du veta mer?
Detta är en unik möjlighet att utveckla dig som akutmedicinare i en europeisk sjukhusmiljö, samtidigt som du, och eventuellt din familj, får uppleva nya kulturer och miljöer.
Hör gärna av dig om du vill ha mer information om platsen och övriga detaljer, så kan du lättare bedöma om detta kan vara rätt för dig.
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
