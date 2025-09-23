Akutgeriatriken på Danderyds sjukhus söker vik. nattsjuksköterska!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Välkommen till Akutgeriatriken på Danderyds sjukhus! Hos oss får du ett varierande, spännande och lärorikt arbete.
Kliniken är inne i en spännande förändringsprocess och går nu mot en ännu mer akutinriktad geriatrik avsedd för patienter med behov av att vårdas på ett akutsjukhus med dess resurser. Geriatriska kliniken består av två slutenvårdsavdelningar, en akut dagvårdsavdelning i anslutning till akutmottagningen (GADVA) samt en minnesmottagning. Vi söker nu en vikarierande nattsjuksköterska till en av våra slutenvårdsavdelningar!
Vårt anställningserbjudande
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du:
Närvarande chefer som alltid har dörren öppen.
Individuellt anpassad introduktion.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på upp till 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Räkna ut din lön och värdet av dina förmåner
Allt om dina förmånerPubliceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Våra slutenvårdsavdelningar tar emot patienter dygnet runt från akutmottagning, ambulans, via vårdcentral samt från andra vårdavdelningar och sjukhus. Som en del av ett stort akutsjukhus har vi tillgång till labb, dialys, röntgen, operation och specialistkonsultationer dygnet runt.
Arbetet som sjuksköterska hos oss är både omväxlande och utvecklande och du kommer att möta patienter med såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd inom olika specialiteter. De flesta patienterna som vårdas på avdelningarna är äldre och multisjuka och har ofta omfattande behov av både medicinska insatser och omvårdnad. Som nattsjuksköterska ansvarar man för 13 patienter tillsammans med två undersköterskor.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet av arbete inom slutenvård. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi önskar att du som blivande kollega till oss har ett genuint intresse för omvårdnad och har lätt för att ta egna initiativ. Du behöver också vara flexibel och bra på att samarbeta med dina kollegor eftersom man är få personer i tjänst nattetid.Övrig information
Vikariat till och med 31 augusti 2026. Natt, heltid (veckoarbetstid 32:20). Tjänstgöring två helger av sex. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Danderydsgeriatriken, Vårdavdelning 37 Kontakt
Sandra Andreasson 08-12357049 Jobbnummer
9521260