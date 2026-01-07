Akutgeriatrik? Undersköterskor sökes till Sabbatsbergsgeriatriken!
2026-01-07
Hos oss gör vi något meningsfullt som vi är stolta över - vi hjälper våra multisjuka äldre att få den vård de behöver.
Vill du vara med och bidra till detta? Då ska du söka till Sabbatsbergsgeriatriken. Vi ligger precis intill Odenplan!
Om jobbet
Till vår vårdavdelning med inriktning ortopedi söker vi nu två undersköterskor. Arbetet är förlagt dag/kväll.
Våra patienter är äldre multisjuka med komplexa omvårdnadsbehov. Som undersköterska arbetar du nära och tillsammans med patienten och det övriga vårdteamet. I dina arbetsuppgifter ingår att utföra den basal omvårdnaden och även medicintekniska arbetsmoment såsom provtagning och övervakning av vitala parametrar.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en ansvarstagande, kvalitetsmedveten och patientorienterad lagspelare. Eftersom vi arbetar i team kring patienten behöver du ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ. Nyfikenhet och att våga utmana sig själv ser vi som positiva egenskaper, då vi har en arbetsmiljö där lärandet har en naturlig plats. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Som krav gäller att du har slutbetyg på godkänd utbildning till undersköterska samt goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Det är meriterande om du har 6 månaders erfarenhet av arbete på akut- eller geriatrisk-/ortopedisk- vårdavdelning samt andra språkkunskaper än svenska och handledarutbildning.
Vi erbjuder dig
En bra arbetsmiljö och med det menar vi en god sammanhållning, ett synligt ledarskap där vi sätter största värde i att vi varje dag gör skillnad för våra patienter.
En introduktion som är individuellt anpassad utifrån din kompetens och erfarenhet.
Individuell lönesättning.
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Fri öppen sjukvård och försäkringar enligt våra avtal.
Praktiskt
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Heltidsmåttet är 37:00 h/vecka och schema dag/kväll.
Helgtjänstgöring ingår.
Möjlighet till flex finns.
Vi på Sabbatsbergsgeriatriken är en trivsam klinik mitt i hjärtat av Stockholm. Mer om oss hittar du på vår hemsida här!
Intervjuer och tillsättning sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
