Akut behov! Betongarbetare till spännande projekt i Svappavaara

Tälje Entreprenad & Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Kiruna
2025-09-03


Vill du vara med och forma framtiden i norr?
Tälje Entreprenad och Bemanning AB söker nu en skicklig Betonggjutare med erfarenhet till ett spännande bygguppdrag i den natursköna miljön kring Svappavaara. Är du redo för ett utmanande och meningsfullt arbete i en dynamisk grupp? Då kan detta vara din chans!
Om uppdraget
Arbeta i pittoreska Svappavaara med omgivande naturupplevelser.
Uppdragets längd är 2 till 4 månader, baserat på uppdragsgivarens behov.
Arbetsdagarna kan vara långa och kräva flexibilitet (upp till 12 timmar/dag).

Kvalifikationer för Betonggjutare
Dokumenterad tidigare erfarenhet av betonggjutning och formsättning.
B-körkort är ett krav.
Flytande tal och skrift i både svenska och engelska.
Förmåga att arbeta effektivt under press och vara stresstålig.
God fysik och uthållighet för krävande arbetsuppgifter.

Vad erbjuder vi?
Trygghet genom kollektivavtal via Alegra.
Boende ordnas i Kiruna under uppdragets gång.
Transport till och från arbetsplatsen (Kiruna - Svappavaara) står vi för.
Möjlighet att arbeta i unik norrländsk natur.
Engagerat team och ett professionellt arbetsklimat.

Ansökan
Är du den vi söker? Skicka din ansökan inkluderande CV och relevanta dokumentation (certifikat, referenser) snarast via länk eller e-post. Ange tydligt vilken roll du söker: "Betonggjutare Svappavaara".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@taljeeb.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betong gjutare, arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tälje Entreprenad & Bemanning AB (org.nr 559502-9108), https://taljeeb.se
Snårvägen 17 (visa karta)
981 42  KIRUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Pontus Andersson Haraldsson
info@taljeeb.se
0768-917374

Jobbnummer
9491026

