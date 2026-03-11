Aktörer till Bamseteatern och publikvärdar till Kolmårdens Djurpark
Kolmårdens Djurpark AB / Skådespelarjobb / Norrköping Visa alla skådespelarjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kolmårdens Djurpark AB i Norrköping
, Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Som medarbetare på Kolmården och Vildmarkshotellet har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning! Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för våra gäster. Nu söker vi ett flertal tjänster till Scen & Aktivitet på Kolmården inför sommarsäsongen 2026 och vi hoppas på att träffa just dig!
Scen & Aktivitet
Till Scen & Aktivitet söker vi dig som vågar bjuda på dig själv, är trygg på scen och kan bygga relation med publiken i någon av våra roller; aktör på Bamseteatern, publikvärd eller scenartist. En självklar del hos oss är att du arbetar inkluderande i teamet och i linje med Parks and Resorts policys och värdegrund. Scen & Aktivitet arbetar med upplevelser så utöver din ordinarie roll kan du därför få extra uppdrag som till exempel ansiktsmålning, disco eller mingelkaraktär. Kolmården är i ständig utveckling vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera över tid baserat på verksamhetens behov.
Aktör på Bamseteatern
Som aktör på Bamseteatern kliver du in i sagornas värld och gestaltar älskade karaktärer från Bamses Värld och Trollskogen. Arbetet varierar - du kan vara sidekick på scen, dansa på discon, presentera föreställningar eller själv stå i rampljuset under scenframträdanden och Meet & Greets.
Du trivs på scen, vågar bjuda på dig själv och vill ge varje gäst en magisk och minnesvärd upplevelse. Scenvana är meriterande, men viktigast är energi, glädje och god publikkontakt.
Rollen är fysiskt krävande och innebär lättare danskoreografi, mikrofonprat på svenska och engelska. samt teaterrepetitioner i parken för att finslipa tajming och samspel.
Publikvärd
Som publikvärd guidar du gäster till de bästa platserna och skapar en smidig, minnesvärd upplevelse vid våra djurvisningar och föreställningar. Vid delfinföreställningen HOPE släpper vi in 1800 gäster på 30 minuter - en fartfylld uppgift för dig som gillar tempo.
Du är effektiv, snabbtänkt och hanterar stora gästflöden med ett leende. Samarbetsförmåga och god uppmärksamhet är viktigt, liksom att skapa trygghet och tydlighet för våra gäster. Du förmedlar riktlinjer på ett varmt och professionellt sätt och är bekväm med att prata i mikrofon på både svenska och engelska.
Nyttig information om tjänsterna
Tjänsterna är en säsongsanställning med varierande sysselsättningsgrad och sträcker sig med varierande starter från mars-juni till september/slutet av oktober. En del tjänster sträcker sig under hela arbetsperioden medan vissa tjänster löper under högsäsong, det vill säga juni till augusti. Arbetstiden är förlagd både dagtid, kvällar samt helger och är anpassad efter verksamhetens öppettider. Sysselsättningsgraden varierar beroende på säsong; under för- och eftersäsong arbetar du ca 25 % och och under högsäsong arbetar du ca 25-30 h/veckan. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. För att trivas hos oss behöver du ha goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska, både kunna prata samt förstå, för att kunna leverera service i världsklass även till våra internationella gäster. Utbildning, introduktion samt repetitioner kommer att ske i anslutning till anställningens start, därför är det viktigt att du som söker är tillgänglig för utbildningar och repetitioner både på vardagskvällar (ca kl. 16-20) samt helger.
Under sommarmånaderna när många andra är lediga har vi som mest gäster hos oss, därför förväntar vi oss att du som söker både vill och kan jobba under dessa månader. Kort och gott- ju mer du kan jobba när parken har öppet, desto större chans är det att du får jobba med oss. Även om vi stänger vår ordinarie sommarsäsong 20 september 2026 förvandlas vår park för en rysmysig Halloween bara någon vecka senare för att sedan i slutet av november byta skepnad igen inför magiska Sagojul. Det finns alltså stora möjligheter att förlänga säsongen hos oss ända fram till jul 2026.
Varför ska du jobba med just oss?
Service i världsklass varje gång är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova. Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att synas i allt vi gör - därför har vi under säsong fokus på personalaktiviteter som exempelvis fotbollsturneringar, kick off, våra gedigna serviceutbildningar och mycket annat kul!
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida Jobba hos oss - Parks and Resorts, ej via e-post.
Är du redo att anta utmaningen? Då väntar vi spänt på din ansökan!
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Djurpark AB
(org.nr 556447-5894), http://www.kolmarden.com/ Arbetsplats
Kolmården Kontakt
Rekryteringen Parks and Resorts rekrytering@parksandresorts.com Jobbnummer
9789963