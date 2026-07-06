Aktörer och Skräckcoach till Halloween på Furuviksparken
Aktiebolaget Furuviksparken / Skådespelarjobb / Gävle Visa alla skådespelarjobb i Gävle
2026-07-06
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Till hösten slår Furuvik upp portarna för en oförglömlig Halloween. Som aktör på Furuviksparken arbetar du tillsammans med andra aktörer för att bjuda på magiska upplevelser genom att underhålla våra gäster runt om i parken. Vill du vara en del av höstens roligaste event och bjuda våra gäster på upplevelser i världsklass, då väntar vi spänt på att få träffa dig!
Att jobba som skräckcoach
Som skräckcoach under Halloween på Furuvik är du en inspirerande och stöttande ledare för våra showartister. Din uppgift är att hjälpa dem att utveckla sina karaktärer, stärka sitt scenspråk och skapa upplevelser som gästerna sent kommer att glömma.
Rollen finns i två varianter – en för vår familjevänlig dagsprodukt och en för Horror Night. Som skräckcoach arbetar du antingen med dagsproduktionen eller kvällsproduktionen och coachar de artister som ingår i just den upplevelsen.
Du håller i dagliga uppvärmningar för kropp, röst och karaktär och rör dig ute i våra upplevelser för att uppleva dem ur gästernas perspektiv. Genom coachning, feedback och kreativ vägledning hjälper du artisterna att utvecklas under driften – alltid med respekt för deras egna uttryck och utan att störa gästupplevelsen.
Utöver coachningen är du en positiv kraft i gruppen och bidrar till att skapa en trygg, inspirerande och kreativ arbetsmiljö där våra artister får de bästa förutsättningarna att lyckas.
Att jobba som aktör
Som aktör på Halloween arbetar du i något av våra skräckhus som till exempel zombie eller väsen. Din uppgift blir att skrämma och underhålla våra gäster för att maximera deras upplevelse. Rollerna varierar, men de flesta karaktärer jobbar huvudsakligen med att skrämmas. Det finns ett fåtal mer avancerade roller, både läskiga och mindre läskiga.
Vad som krävs
Till de här rollerna söker vi dig som älskar teater, improvisation eller bara att skrämmas. Du behöver även:
Klara av att jobba i mörka och trånga utrymmen med höga ljud
Kunna ta regi
Kunna läsa av människor och anpassa ditt agerande därefter
För dessa tjänster behöver du kunna kommunicera på svenska. Har du utbildning och/eller yrkesvana inom teater eller motsvarande är det meriterande men inget krav. Oavsett vilken aktörsroll du har kommer du att arbeta efter angivna riktlinjer och förutsättningar som finns inom ramen för det område som du arbetar inom.
Våra roller som aktör
Vi delar upp våra aktörsroller i två olika kategorier, aktörsroll och avancerad aktörsroll:
Aktörsroll
Inom denna kategori finns de flesta av våra roller och det finns roller både för dig som har teatererfarenhet och för dig som inte har det. Dessa roller innebär att man genom sitt agerande skapar rysmysiga samt skräckfyllda upplevelser för alla våra gäster. Enklare improvisation är varmt välkommet! Du behöver kunna anpassa ditt agerande utefter vilka gäster du har framför dig, små som stora. Till dessa roller söker vi helt enkelt dig som verkligen gillar att agera och röra på dig! Kanske är du den fängslade gasten i kaptensgården eller en zombiepassagerare i zombieexpressen.
Avancerad aktörsroll
I den här kategorin finns både roller med färdiga monologer och roller med mer improvisation. För dessa roller söker vi dig som har teatererfarenhet eller liknande. Målet är såklart även här att underhålla och/eller skrämma våra gäster. I rollerna utgår du från en karaktärsbeskrivning med vissa riktlinjer, men förväntas också kunna agera och improvisera inom ramen för karaktären. Vissa av de avancerade rollerna är helt och hållet baserade på improvisation och kräver mer av dig som aktör. Du behöver kunna ta regi och inom ramarna kunna lägga din personliga touch på rollen. Våra avancerade roller är röstkrävande och passar dig som har erfarenhet av röstövningar. Ansvarstillägg tillkommer utöver grundlönen inom denna kategori av roller. Om du väljer att söka en avancerad roll kommer första steget i rekryteringsprocessen vara en videoaudition.
Mer information om tjänsten
Vi söker dig som kan arbeta 8 oktober, 10-11 oktober, 17-18 oktober, 23-25 oktober samt 28 oktober - 31 oktober. Det är viktigt att du kan närvara under större delen av dessa dagar och även medverka på utbildningstillfällen i anslutning till anställning.
I samband med anställningens start får du en ordentlig utbildning inom det område du skall jobba på. Där får du lära dig att arbeta i din karaktär på ett tryggt och säkert sätt utifrån rätt riktlinjer och förutsättningar. Lön tillämpas enligt kollektivavtal. Vissa roller har ansvarstillägg beroende på rollens komplexitet. Vi erbjuder ej personalboenden.
Som medarbetare på Furuviksparken får du vara med om en unik möjlighet och skapa minnen för livet. Det är en rolig och utmanande arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya vänner.
Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Furuviksparken
Furuvik är en unik kombinationspark en mil söder om Gävle, där gäster får uppleva alltifrån spännande djur och häftiga åk i attraktioner till magiska konsertkvällar, hotellövernattningar och camping vid havet. Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Furuviksparken
(org.nr 556034-9192)
814 91 FURUVIK Arbetsplats
Parks & Resorts - Furuviksparken Jobbnummer
9994576