Aktivt och kul extrajobb som personlig assistent!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-04-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en glad och positiv 18-årig kille i Göteborg som har personlig assistans och söker nu en assistent till mitt härliga team! Jag söker dig som kan jobba hos mig varannan vecka (jämna veckor), dessutom arbete i sommar mellan v. 26-32.
Jag har autism, vilket innebär att jag ibland behöver lite hjälp för att komma i gång och ta mig ut på roliga aktiviteter. Jag klarar mycket själv, men uppskattar stöd vid till exempel måltider, hygien och på- och avklädning. Jag förstår allt du säger, men pratar inte själv. Däremot tecknar jag Ja och Nej, och du lär dig snart känna igen mina ljud och signaler. Jag är inte utåtagerande.
Jag har många intressen - jag gillar musik, att bada, åka buss, besöka biblioteket och Trädgårdsföreningen. Åka berg- och dalbana är bland det bästa jag vet! Jag är dessutom riktigt bra på att läsa kartor och busstidtabeller.
Vem är du?
Du som söker gillar att vara aktiv och hänga med i tempot! Det är bra om du har hyfsad fysisk ork, eftersom dagarna ibland är fartfyllda. Erfarenhet av att arbeta med personer med autism är ett plus, men inget krav - det viktigaste är att du är lugn, trygg och har ett genuint engagemang.
Eftersom det finns hund och katt i hemmet behöver du trivas med djur och inte vara allergisk.
Hur kan ett arbetspass se ut?
Under vardagar startar du ditt pass och möter upp mig inne i stan när jag slutat skolan också hittar vi på någon rolig aktívitet inne i stan. Kanske tar vi en utflykt med kollektivtrafiken och testar nån ny busslinje eller så åker vi till trädgårdsföreningen och tar en fika eller varför inte en sväng till biblioteket? Passet avslutas med att vi åker ihop till hållplatsen Lilla Varholmen där mina föräldrar tar vid. Jag bor nämligen på Grötö. Men du kommer alltså oftast att vara inne i Göteborg. Men det är bra om du kan tänka dig att jobba på Grötö eftersom vi ibland kommer att vara där.
Jämna veckor:
Mån kl. 14.15-21-15
Ons kl. 15.30-21.30
Tors kl. 14.15-19.30
Lör kl. 10-18
Ojämna veckor:
Ledig
I sommar, mellan v.26-32, är tjänsten alltså upplagd på ett lite annat sätt. Då arbetar du både jämna veckor då jag är hos min pappa och ojämna veckor hos mamma som bor i Utbyveckorna. Arbetstiderna under dessa veckor är kl 8-18 alt 10-18. Du arbetar 2-3 pass per vecka enligt ett schema.
Låter det som något för dig?
Härligt! Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv - jag ser fram emot att träffa dig!
Vi arbetar med löpande urval. Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltig ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan!
Annonsens referensnummer: 1134
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9857402