Aktivt extrajobb på lager i Södertälje
2026-02-18
Vill du ha ett extrajobb där du faktiskt märker att du gjort något när dagen är slut? Då har vi en plats för dig!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Södertälje. Här är du med och ser till att rätt varor hamnar på rätt plats - snabbt, snyggt och utan krångel
Du behöver inte kunna allt från start. Har du viljan, energin och dyker upp redo att köra, så löser vi resten tillsammans.
Det här får du:
Flexibla pass - perfekt vid sidan av plugg eller annat jobb
Ett team som jobbar tillsammans och hjälper varandra
Ett extrajobb där du håller igång och tiden går fort
Det här behöver du bidra med:
Att du är pålitlig och kommer när du sagt att du ska
Att du inte backar för praktiskt arbete
Att du pratar svenska eller engelska
Att du är redo att börja inom kort
Låter det som din typ av jobb? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa starka tillskott i Södertälje
