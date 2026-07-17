Aktivitetssamordnare till kommunens träffpunkter
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2026-07-17
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vill du spela en viktig roll i Laholms kommuns arbete med att främja folkhälsa och gemenskap och motverka ofrivillig ensamhet? Nu har du chansen då vi rekryterar vi en aktivitetssamordnare till kommunens träffpunkter!
Laholms kommun har träffpunkter öppna för alla seniorer och daglediga på tolv orter i kommunen. Träffpunkterna bidrar till att seniorer ska kunna leva ett aktivt och socialt liv och bygger på delaktighet och engagemang. Programutbudet är brett och består av bl.a. fysiska aktiviteter, föreläsningar, musikunderhållning, kulturarrangemang, samhällsinformation och sällskapsspel. Besökarnas önskemål påverkar programutbudet.
Som aktivitetssamordnare ansvarar du för att möjliggöra aktiviteter i samarbete med andra kommunala verksamheter, civila aktörer m.fl. samt för att marknadsföra programutbudet. Du är kontaktperson för de volontärer som är engagerade i verksamheten som bedrivs på träffpunkterna. Det finns en etablerad samverkan med Röda Korsets besöksverksamhet.
För att utveckla verksamheten arbetar du strategiskt och har stort fokus på behovskartläggning, nätverkande, omvärldsbevakning, utvärdering och marknadsföring.
I Laholms kommun är arbetet med folkhälsa organiserat via samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen. Kulturenheten har ansvar för att samordna arbetet med psykisk hälsa. Uppdraget att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och ansvaret för träffpunkterna finns inom bibliotekets verksamhet och du rapporterar till biträdande kulturchef/bibliotekschef.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom folkhälsa, socialt arbete, omvårdnad eller annan högskoleutbildning som bedöms som relevant av arbetsgivaren.
Vi tror att du har stor erfarenhet av att i tidigare arbeten möta människor i olika livssituationer och har god kännedom om hälsofrämjande arbete, gärna med målgruppen äldre.
Meriterande är:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete
• erfarenhet av samverkan med civilsamhället
Arbetet förutsätter:
• att du är relationsskapande och lyhörd
• att du är flexibel och initiativtagande
• att du har god förmåga att strukturera och dokumentera ditt arbete
• att du har god kommunikationsförmåga i tal och skrift
• att du har goda IT-kunskaper
B-körkort är ett krav.
Om anställningen
Lönespann 35.313 kronor - 38.500 kronor.
Lönen påverkas av erfarenhet och kompetens.
Antal tjänster: 1
Tillträde i december 2026.
Intervjuer hålls 14/8 och 18/8.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
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312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvalt, Kulturenheten, Biblioteket Kontakt
Bitr. kulturchef/bibliotekschef
Marie Erge marie.erge@laholm.se 043015162 Jobbnummer
10004831