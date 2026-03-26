Aktivitetssamordnare till kommunens seniora mötesplatser, vikariat
2026-03-26
Vikariat som aktivitetssamordnare fr o m så snart som möjligt t o m 2026-12-31 (med god sannolikhet till förlängning)
Är du en engagerad och driven person som trivs med flexibilitet i arbetet och att arbeta med att anordna aktiviteter för seniorer? Då kan du vara rätt person för den här tjänsten.

Arbetsuppgifter
På mötesplatserna har vi fokus på förebyggande aktiviteter som stimulerar seniorers fysiska och intellektuella förmågor. Syftet med mötesplatserna är att motverka eller bryta ensamhet och isolering samt erbjuda aktiviteter som motverkar ett för tidigt åldrande och ger möjligheten till ett självständigt liv långt upp i åren.
Vi arbetar utifrån hälsans fyra hörnstenar för ett gott åldrande:
• Social gemenskap
• Fysisk aktivitet
• Bra matvanor
• Meningsfull tillvaro
Som aktivitetssamordnare på kommunens seniora mötesplatser tillhör du tillsammans med dina kollegor Förebyggandeenheten inom Omsorgskontoret. Övriga verksamheter på Förebyggandeenheten är Teamet för trygg och säker hemgång, Uppsökare för äldre, Anhörigkonsulenter, samt Fixarservice för äldre. Tillsammans arbetar vi med att möta framtidens utmaningar genom ett förebyggande och hälsofrämjande långsiktigt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och driva mötesplatserna framåt utifrån äldreomsorgsnämndens långsiktiga plan. Ditt uppdrag som aktivitetssamordnare är att planera, leda och följa upp både fysiska och sociala aktiviteter på ett säljande, entusiasmerande och motiverande sätt. Du kommer att leda aktiviteter på våra tre mötesplatser i Södertälje stad men även vid behov i mobil verksamhet på andra platser i kommunen. Du har ett trevligt värdskap mot våra besökare och har heller ingenting emot att arbeta i kafeterian där vi säljer fika och lättare luncher, eller att delta i olika former av events. Kvalifikationer
• Vi söker dig som har en högskoleutbildning som hälsopedagog eller likvärdig utbildning.
• Du har tidigare arbetat med seniorer utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt.
• Du har erfarenhet av att leda aktiviteter.
• Du har god kunskap i svenska språket i tal och skrift.
• Du har god datorvana.
• Du har B körkort.
Meriterande:
• Det är meriterande om du har goda kunskaper kring marknadsföring och kommunikation.
• Meriterande är även att du är flerspråkig.Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att bygga relationer och skapa förutsättningar för samarbete och vi ser gärna att du har erfarenhet av engagemang och kontaktnät i föreningslivet.
• Som person är du initiativrik och kreativ med många idéer och finner möjligheter vid utmaningar.
• Du har ett salutogent förhållningssätt.
• Du har en god samarbetsförmåga och trivs även med att arbeta självständigt.
• Du är lyhörd ansvarsfull, tydlig och professionell i ditt bemötande.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och anpassa ditt språk efter mottagaren.
• Som person är du trygg och stabil.
• I din roll krävs det att du har god struktur samt att du är kvalitetsmedveten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Som aktivitetssamordnare erbjuds du ett utvecklande och intressant uppdrag med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag dagtid men kvällar och helger kan undantagsvis förekomma.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppledare
Camilla Roa Sanchez camilla.roa-sanchez@sodertalje.se 0852304061 Jobbnummer
9819880