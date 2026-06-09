Aktivitetssamordnare med fokus på invånardriven mötesplats och unga 50%
Hammarkullens Folkets Husförening / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-06-09
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Folkets Hus Hammarkullen söker en aktivitetssamordnare med fokus på invånardriven mötesplats och unga 50%
Var med och utveckla vårt arbete!
Hammarkullen är en stadsdel i Göteborg med ett rikt kulturliv, stark gemenskap och solidaritet. Samtidigt präglas området av en växande barnfattigdom och ekonomiska klyftor som kräver en större samverkan mellan idéburen sektor, engagerade medborgare, offentlig sektor och näringsliv, för att skapa jämlika förutsättningar ökad delaktighet i samhället. Folkets Hus Hammarkullen spelar en viktig roll i det arbetet och är just nu mitt i en spännande process kring utökande verksamhet av invånardriven och öppen mötesplats, för demokrati, gemenskap, innovation, kultur och bildning.
Vi söker nu en medarbetare på 50% som kan vara med och utveckla vårt arbete.
Aktivitetssamordnaren har ett specifikt ansvar för att utveckla och genomföra samt följa upp aktiviteter och arrangemang på Folkets Hus Hammarkullen med fokus på unga och boenden i området. Vidare har verksamhetsutvecklaren kontakt med lokala föreningar, kommunala verksamheter och boende och är drivande i kommunikationsarbetet.
Du kommer att ingå i ett litet team med stora möjligheter att påverka ditt arbete.
Dina egenskaper
Du är utåtriktad, kreativ och strukturerad, med stark social och interkulturell kompetens. Du ser möjligheter och trivs med att anta nya utmaningar. Du har en förmåga att skapa entusiasm som inspirerar andra att växa.
För att lyckas i din roll krävs det att du är van vid att arrangera aktiviteter som bidrar till samhället och andra människor och har ett starkt intresse för omvärlden. Du har en god social kompetens, analytisk förmåga och tycker om att arbeta med människor. Vi tror också att du har ett rikt kontaktnät inom kultur och civilsamhälle i Göteborg, gärna med fokus på nordost. Du delar Folkets Hus Hammarkullens värdegrund som vilar på allas lika värde och innebär att alla människor, oavsett sin ålder, funktionsvariation, kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet ska se huset som en viktig mötesplats som främjar deras intressen, frihet och personliga utveckling. Mer information finns på www.folketshushammarkullen.se
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära verksamhetsansvarig och övrig personal men behöver kunna jobba självgående med de aktiviteter och arrangemang Folkets Hus Hammarkullen åtagit sig. Arbetet innebär också planering och uppföljning av aktiviteter samt spridning och kommunikation. Du är direkt underställd verksamhetschefen.
Anställningsförhållande
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 11 månader med start augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på 50%, oreglerad och målstyrd arbetstid, arbetet är förlagt till både vardagar och helger, såväl dagtid som kvällstid. Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Sista ansökningsdag 2026-07-01
Dock sker intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan, vänta inte med att söka!
Skicka din ansökan med CV till föreningen via zeinab@folketshushammarkullen.se
Vid frågor vänligen kontakta Zeinab Elsaneh via zeinab@folketshushammarkullen.se
Vi är medlemmar i Folkets Hus och Parker www.fhp.nu
Kompetenskrav/egenskaper
• Universitetsutbildning eller motsvarande utbildning inom kommunikation eller socialt arbete som arbetsgivaren anser vara passande för tjänsten.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med människor och föreningsliv
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Digitala kompetenser för hantering av sociala medier och Microsoft Officepaket
• Vana att planera och organisera samt att utföra aktiviteter utifrån en målbild
• Social kompetens, vana av att bygga yrkesmässiga nätverk och förtroendefulla relationer
• Delar Folketshus- och Park rörelsens värdegrund kring allas lika värde
• Intresse för kultur och samhällsfrågor med en god analytisk förmåga
• Vana vid att producera material i spridningssyfte tex affisch, kalendarium, foto mm.
• Brett nätverk i Angeredsområdet
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med målgrupp inom ideell organisation eller motsvarande
• dokumenterad erfarenhet av arbete med framtagande av samverkansmodeller mellan det civila samhället och offentlig sektor
• Hög interkulturell kompetens
• Erfarenhet av kulturarbete
• Erfarenhet av rättighetsbaserat arbetssätt eller motsvarande
• Kunskap i andra språk, främst somaliska, arabiska, persiska
• Erfarenhet av visions- och strategiarbete utifrån en styrelses riktlinjer
• Flerårig vana av påverkans- och utvecklingsarbete
Berätta gärna om hur du passar in på tjänsten!
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
via epost
E-post: zeinab@folketshushammarkullen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aktivitetssamordnare2606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarkullens Folkets Husförening
Hammarkulletorget 62 B (visa karta
)
424 37 ANGERED Arbetsplats
Hammarkullens Folkets Husförening Kontakt
Verksamhetschef
Zeinab Elsaneh zeinab@folketshushammarkullen.se Jobbnummer
9955068