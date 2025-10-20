Aktivitetssamordnare/ fritidsledare med driftsansvar
2025-10-20
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vill du vara med och skapa goda förutsättningar för invånarna i Svalövs kommun? Vi söker dig som har förmåga, engagemang och fingertoppskänsla för att planera och genomföra en bra verksamhet i vårt Aktivitetshus Kvarnen.
Tjänsten utgår från Aktivitetshuset men kommer även att omfatta verksamhet i kommunens samtliga tätorter. Utifrån Aktivitetshusets inriktning ingår både helg- och kvällsarbete.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
I ditt arbete kommer du utgå från Aktivitetshuset Kvarnen i Svalöv där vi skapar förutsättningar med positiva mötesplatser för barn/ungdom/unga vuxna till 60+, föreningsliv, näringsliv och civilsamhället i närområdet. Du kommer att planera och genomföra verksamhet i Aktivitetshuset men även i kommunens olika tätorter Röstånga, Tågarp, Billeberga, Kågeröd och Teckomatorp.
Arbetet innehåller såväl administrativa, operativa som strategiska arbetsuppgifter.
En viktig del är att skapa trygghet, hållbara strukturer och verksamhet i lokalerna för besökare i alla åldrar.
Dina arbetsuppgifter är samverka med föreningar, boka lokaler för aktiviteter i huset, planera arrangemang samt genomföra lovaktiviteter för barn och ungdomar.Kvalifikationer
Lämplig utbildningsbakgrund är en eftergymnasial utbildning kopplat till tjänsten förslagsvis hälsopedagog, fritidsledare eller fritidspedagog.
I tjänsten behöver du ha en god överblick av vad kultur- och föreningsliv, civilsamhälle och kommunen har att erbjuda.
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande, kommunikativ och ha god social kompetens.
Flexibilitet och ha en god samarbetsförmåga är viktiga delar för att lyckas.
Vidare behöver du kunna planera, organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande är en förutsättning för tjänsten. Att ha ett stort engagemang, vilja och förmåga att hjälpa andra är andra viktiga egenskaper hos dig.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av socialt arbete och arbete med föreningsliv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kontroll av belastningsregister kommer att göras.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
