Aktivitetspedagog till Villa Råsunda i Solna
Vardaga AB / Pedagogjobb / Solna Visa alla pedagogjobb i Solna
2025-09-25
Nu söker vi på Villa Råsunda en inspirerande och driven aktivitetspedagog. Här får du möjlighet att både utveckla och utföra meningsfulla aktiviteter - ett kreativt jobb med stora möjligheter att bidra till friskvård och en bra vardag för de som bor hos oss.
Höjdpunkter:
Utvecklingsinriktad roll: Chans att driva utvecklingsarbete inom hälsa och friskvård för äldre.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi dig utbildning. Vill du någon gång få nya arbetsuppgifter eller en ny arbetsplats så erbjuder vår stora organisation många möjligheter.
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 20/10
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Från oss till dig:
Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Rollen innebär att driva utvecklingsarbete och projekt inom hälsa och friskvård för äldre, med utgångpunkt i aktuell forskning och evidens och på så sätt vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Du har en viktig roll i att leda vårt aktivitets-råd där samtliga aktivitetsombud från enheterna deltar. Där planerar vi gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter. Sedan stöttar du även dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på enheterna. Du samarbetar med samtliga medarbetare i verksamheten för att på bästa sätt erbjuda de boende en meningsfull dag. Du har stor kännedom om verksamhetens avtal och ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att planera för och utföra det vi lovar i vårt koncept och avtal. Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Du ingår också i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och håller dig uppdaterad kring omvärlden i stort. En viktig del är att ansvara för våra sociala medier; till exempel Facebook och Instagram samt hålla dem uppdaterade med aktuell info och bilder. Som aktivitetsansvarig knyter du kontakter och utvecklar goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer, media osv.
Du får vara med och påverka genom att du tar initiativ till aktiviteter i verksamheten. Det kan tex innebära att du leder spännande projekt för att gynna boendet och söker stimulansmedel/stipendier för detta.
Om Vill Råsunda
Mitt i hjärtat av Solna ligger Villa Råsunda. Vi har 72 ljusa och moderna lägenheter fördelade på 5 våningsplan. Platserna är för personer 50 år och äldre med en psykisk funktionsnedsättning.
Psykisk funktionsnedsättning Vår personal har särskild kompetens kring psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med fokus på frihet, ansvar, och inflytande hos den enskilde. Vi utformar stöd och aktiviteter efter varje individs önskemål och förutsättningar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även har talang för att möta människor i olika situationer
kan inspirera och skapa motivation hos kollegor och våra boenden
är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar
tycker om att leda andra utan att vara chef
kan driva projekt samtidigt som du gör dina kollegor delaktiga
lyckas knyta fina kontakter som resulterar i goda samarbeten med externa aktörer.
Vi önskar att du har en högskoleutbildning inom hälsofrämjande arbete t ex hälsopedagog, kultur, folkhälsoarbete eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Det är meriterande om du har god datorvana, erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt söka stipendier/stimulansmedel.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 80% med provanställning i 6 månader Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 20/10
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Nayereh Nowbakht verksamhetschef
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Mer om Vardaga, läs här!
