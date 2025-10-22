Aktivitetspedagog till Villa Östergård i Partille
Vardaga AB / Speciallärarjobb / Partille Visa alla speciallärarjobb i Partille
2025-10-22
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Partille
, Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Östergård i Partille för en deltids vikariat inspirerande och driven aktivitetspedagog. Här får du möjlighet att både utveckla och utföra meningsfulla aktiviteter - ett kreativt jobb med stora möjligheter att bidra till friskvård och en bra vardag för de som bor hos oss.
Höjdpunkter:
Utvecklingsinriktad roll: Chans att driva utvecklingsarbete inom hälsa och friskvård för äldre.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Via vår egen utbildningsverksamhet Lära erbjuder vi dig utbildning. Vill du någon gång få nya arbetsuppgifter eller en ny arbetsplats så erbjuder vår stora organisation många möjligheter.
Om Villa Östergård
Villa Östergård är Korttidsboende med inriktning på rehabilitering. Korttidsboende med 54 platser.Vi tar emot patienter som är i behov av rehabilitering efter frakturer, operationer, rehabilitering efter stroke, och återhämtning efyer sjukhusvistelse .Vårt arbete styrs av salutogent förhållningssätt där vardagsrehabilitering är en stor del av dagen. Vi erbjuder korttidsboende till de som är 40 år och uppåt och behöver omsorg och stöd i olika former.Kvaliteten i vår omsorg uppstår i mötet mellan personalen och de boende. Varje dag i varje ögonblick.
Om rollen
Rollen innebär att du driver utvecklingsarbete, projekt och aktiviteter inom hälsa och friskvård för äldre. Med utgångpunkt i aktuell forskning och evidens är du på så sätt med och påverkar och utvecklar verksamheten.
Du har en viktig roll i att:
leda vårt aktivitetsråd där vi planerar gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter
stötta dina kollegor att utföra mindre aktiviteter ute på enheterna
ingå i ett nätverk med aktivitetsansvariga i regionen/landet och hålla dig uppdaterad kring omvärlden i stort
ansvara för våra sociala medier
knyta kontakter och utveckla goda samarbeten med både lokala organisationer, skolor, kommuner, volontärer, media o.s.v.
leda projekt och söka stimulansmedel/stipendier som gynnar boendet.
Du samarbetar med samtliga medarbetare i verksamheten för att på bästa sätt erbjuda de boende en meningsfull dag. Du har stor kännedom om verksamhetens avtal och ansvarar tillsammans med verksamhetschefen för att planera för och utföra det vi lovar i vårt koncept och avtal. Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Du arbetar generellt dagtid mån-fred men kan behöva arbeta en del helger och kvällar vid särskilda event.
Läs mer om Vardagas arbete med aktiviter här
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även har talang för att möta människor i olika situationer
kan inspirera och skapa motivation hos kollegor och våra boenden
är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar
tycker om att leda andra utan att vara chef
kan driva projekt samtidigt som du gör dina kollegor delaktiga
lyckas knyta fina kontakter som resulterar i goda samarbeten med externa aktörer.
Vi önskar att du har en högskoleutbildning inom hälsofrämjande arbete t ex hälsopedagog, kultur, folkhälsoarbete eller motsvarande utbildning/erfarenhet. Det är meriterande om du har en certifierad vårdhund, god datorvana, erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt söka stipendier/stimulansmedel.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Övrigt
Sysselsättningsgrad: 75% Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: snarast möjligt , enl ök Sista dag att ansöka är 251115 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Grozdana Nici verksamhetschef 0733775457
Mer om Vardaga, läs här!
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Grozdana Nici nigr@ambea.se +46 73 377 54 57 Jobbnummer
9570085