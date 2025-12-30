Aktivitetsledare vid behov till nystartad mötesplats i Kortedala
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Mötesplats Nordost är en nystartad verksamhet med bas i Kortedala.
Verksamheten ska, i nära samverkan med boende och lokala aktörer, identifiera behov och utveckla lokala sociala insatser. Mötesplatsen vänder sig till alla som är i behov av stöd, med ett särskilt fokus på och anpassning för föräldrar och barn i åldern 0-12 år.
Mötesplats Nordost ska fungera som en brygga till samhällets befintliga strukturer och insatser, med målet att bygga tillit, stärka nätverk och främja delaktighet och social mobilisering i området.
Syftet med verksamheten är att stärka människors delaktighet i samhället, öka möjligheten att påverka sin egen livssituation samt bidra till minskad social och ekonomisk utsatthet i området.
Som nystartad mötesplats befinner sig verksamheten i ett uppbyggnadsskede där relationsskapande arbete, tillit och lokal närvaro är centrala. Verksamhetens innehåll ska formas tillsammans med målgruppen och utvecklas utifrån behov som identifieras över tid.
Inledningsvis ska Mötesplats Nordost erbjuda:
- öppen mötesplats
- råd och stöd
- tematräffar
- aktiviteter för föräldrar och barn i social och/eller ekonomisk utsatthet
- studiestöd för barn i mellanstadieålder
Uppdraget är föränderligt och ska kontinuerligt utvecklas genom dialog, delaktighet och samverkan med boende och lokala aktörer i nordöstra Göteborg.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu extrapersonal/timvikarier till Mötesplats Nordost i Kortedala.
Behovet av extrapersonal varierar över tid, särskilt i takt med att verksamheten byggs upp. Antalet arbetspass kan därför se olika ut under olika perioder.
- Arbetspass: minst 2,5 timmar, max 8 timmar
- Arbetstid: främst vardagar kl. 08.00-19.00
- Arbetspass på helg kan förekomma
Som extrapersonal arbetar du tillsammans med ordinarie personal och ibland även med volontärer. Uppdraget är operativt och relationsskapande, med nära kontakt till målgruppen.
Du möter människor där de befinner sig i livet och är med och:
- Skapar trygga och inkluderande sammanhang
- Motiverar och engagerar målgruppen utifrån deras egna mål och behov
- Förbereder och återställer lokaler praktiskt inför och efter aktiviteter
VEM ÄR DU?
Du är en engagerad, social och målinriktad person med en stark vilja att bidra till ett mer jämlikt och mänskligt samhälle. Du trivs med att arbeta nära människor och är trygg i mötet med både barn och vuxna.
Vi ser gärna att du:
- Har erfarenhet av arbete med föräldrar och/eller barn
- Har arbetat relationsskapande och familjestärkande
- Trivs i en verksamhet som är under uppbyggnad
Som person är du:
- Trygg, lyhörd och relationsskapande
- Prestigelös, organiserad och ansvarstagande
- Flexibel och lösningsorienterad
- Bekväm med att samarbeta och ta initiativ
KVALIFIKATIONER - Gymnasiekompetens (krav)
Det är meriterande om du har:
- Eftergymnasial utbildning relevant för uppdraget
- Språkkompetens i arabiska och/eller somaliska
- Körkort
- Erfarenhet av områdesbaserat arbete
- Arbetat i områden med socioekonomiska utmaningar
- Lokal kännedom om Kortedala eller nordöstra Göteborg
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som tycker om att möta målgruppen med värme, respekt och ett gott bemötande.
Vi utgår från att du som söker delar vår syn på att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
Läs mer om vår värdegrund: www.stadsmissionen.org/om-oss
PRAKTISK INFORMATION
Innan anställning kan erbjudas krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25.
Du är varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
