Aktivitetsledare till Tullinge Fotboll sociala verksamhet
Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Botkyrka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Botkyrka
2025-10-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb i Botkyrka
Tullinge Fotboll är en breddförening i Botkyrka kommun med stolta rötter sedan 1944. Föreningen bedriver inte bara fotbollsverksamhet, utan har också ett starkt socialt engagemang genom Tullinge Assist.
Tullinge Assists uppdrag är att inspirera fler att röra på sig och skapa en meningsfull fritid för barn och unga i området.
En av våra sociala verksamheter är Spontanidrott, där vi erbjuder gratis aktiviteter i en idrottshall nära Tullinge centrum under fredags- och lördagskvällar. Under sommarhalvåret flyttar vi verksamheten till Brantan, där vi fortsätter att erbjuda en trygg och aktiv mötesplats för barn och unga.
Om rollen
Vi söker nu en engagerad aktivitetsledare till vårt gäng!
Som aktivitetsledare är du med och skapar en trygg, aktiv och inkluderande miljö där barn och unga får chans att röra på sig och träffa kompisar. Du är en aktiv och social person som lätt skapar relationer och vill göra skillnad för barn och unga.
I rollen ingår att:
Skapa trygghet, inkludering och goda relationer med barn och unga.
Leda och inspirera till lek, spel och olika aktiviteter.
Föra statistik över besökare och utvärdera verksamheten.
Bidra till ordning, trivsel och städning av lokalen efter aktiviteter.
Tillsammans med kollegor utveckla och förbättra verksamheten.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med barn och ungdomar.
Har en positiv inställning, är initiativrik och trygg i din ledarroll.
Är ansvarstagande och gillar att arbeta i team.
Har intresse för idrott, rörelse och socialt arbete.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, ledarskap eller föreningsliv.
Fyllt 18 år
Arbetstid och plats
Vinterhalvåret: Spontanidrott i idrottshall nära Tullinge centrum
Sommarhalvåret: Brantan (Brantbrinks IP) i Tullinge
Arbetstider: Du kommer att arbeta ungefär 20-30 h per månad, under fredag och lördagkvällarPubliceringsdatum2025-10-30Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till frida@tullingefotboll.se
Skriv Aktivitetsledare i ämnesraden
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: frida@tullingefotboll.se Arbetsgivare Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb
Flottiljvägen 60 (visa karta
)
146 38 TULLINGE Jobbnummer
9580897