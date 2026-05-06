Aktivitetsledare till Stöd och Arbetsgivarfunktionen
Malmö kommun / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-05-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261081 Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en aktivitetsledare som vill vara ett stöd i det dagliga arbetet inom Avdelningen för arbetsmarknadsinsatser. Uppdraget är varierat och innebär både operativa och stödjande arbetsuppgifter med fokus på att underlätta olika delar av arbetet kopplat till Malmöbors anställningar och väg vidare mot arbete.
I rollen kommer du bland annat att:
Följa eller möta upp ungdomar på arbetsplatser
Hålla i samtal med ungdomar i samband med anställningsprocesser
Inhämta information som är viktig för anställning
Återrapportera och informera ansvarig arbetsmarknadssekreterare för att möjliggöra upprättande av anställning
Hålla i gruppinformation kopplat till anställning
Stötta ungdomar i jobbsökaraktiviteter, exempelvis med CV och personligt brev
Du arbetar nära arbetsmarknadssekreterare och andra funktioner inom verksamheten. Rollen innebär många kontaktytor och ställer krav på ett gott bemötande, struktur och förmåga att skapa trygghet i mötet med ungdomar.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
För att trivas i rollen ser vi att du tycker om att arbeta med människor och har ett engagerat och professionellt förhållningssätt. Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra.
Vidare ser vi att du:
Har god kommunikativ förmåga
Känner dig trygg i att möta och samtala med ungdomar
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Har god administrativ förmåga och kan arbeta strukturerat
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar, service eller administrativa uppgifter.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Arbetsmarknadsavdelningen består av sex olika enheter som i nära samarbete erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Enheten för stöd och arbetsgivarfunktion ESA strävar kontinuerligt, tillsammans med övriga enheter och verksamheter inom Arbetsmarknadsavdelningen att utveckla sin verksamhet i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden. Supported employement andan är något som enheten kommer att börja sträva efter.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning över sommaren i 3 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vänligen var noga med att kryssa i vilken eller vilka tjänster du är intresserad av.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Nobelvägen 66B (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se 040-34 51 14 Jobbnummer
9895710