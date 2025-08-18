Aktivitetsledare till Mötesplats Vänkretsen och Nydala
2025-08-18
Aktivitetsledare 100 % till Mötesplats Vänkretsen och NydalaPubliceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till Mötesplats Vänkretsen och Nydala!
På socialpsykiatrins öppna mötesplatser arbetar man med att möta malmöbor inom målgruppen, skapa ett sammanhang för sociala möten, erbjuda meningsfulla aktiviteter utifrån ett samskapande och att bryta isolering och ofrivillig ensamhet. Inom ramen för mötesplatserna har vi även kurser om återhämtning, aktiviteter med återhämtning i fokus och samverkan med föreningslivet. Mötesplatserna är en biståndslös insats.
Mötesplatserna är en dynamisk arbetsplats där utbudet förändras utifrån besökarnas behov. Vi arbetatar återhämtningsinriktat och med samskapande i fokus. Under hösten och vintern kommer vi börja arbeta mer strukturerat med lätt tillgänglig social rådgivning utifrån intentionen i nya socialtjänstlagen. Huvudansvaret för detta kommer ligga på våra nya socialsekreterare men det är viktig att all personal är insatta i samhällets skyddsnät och kan stötta besökare i behov av vägledning.
Inom ramen för mötesplatserna finns även vårt team aktiv återhämtning där man erbjuder kurser och aktiviteter med återhämtning i fokus. Som aktivitetsledare är man även delaktig i detta arbete.
På mötesplatsen arbetare du tillsammans med andra yrkeskategorier så som socialsekreterare, Peer support och utvecklingssamordnare och därför krävs det en god förmåga att samarbeta och att förstå sitt uppdrag.
Arbetet innebär att man möter människor med omfattande psykisk ohälsa, samsjuklighet och andra sociala utmaningar. Vi strävar alltid efter att möta människan utifrån deras behov och önskemål och relationsbyggande är en stor del av vårt arbete.
Då vi aldrig vet vem som väljer att komma till våra mötesplatser krävs det en förmåga och beredskap på detta. Det innebär behov av flexibilitet och kunna lösa situationen som uppkommer. Vi arbetar alltid efter att ge bra service med god kvalitet.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med inriktning psykisk ohälsa eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med målgruppen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• God kännedom om socialtjänstens organisering i Malmö stad.
• God kännedom om målgruppens behov och utmaningar.
• God kunskap kring återhämtningsinriktat arbetssätt.
• Datorvana
Vi söker dig som är prestigelös, har en positiv inställning, är trygg i dig själv, har god social kompetens och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du måste också vara socialt uthålling och kunna vara motorn i ett relationsskapande arbete.
Du måste också vara empatisk och kunna hantera stress och snabba förändringar.
Du ska tycka om att arbeta med utveckling och våga prova olika lösningar.
För att bli framgångsrik i arbetet krävs ett öppet och inlyssnande arbetssätt med fokus på återhämtning och egenmakt.
Tillsammans arbetar vi för en trygg arbetsmiljö där din medverkan ses som värdefull. Du erbjuds ett intressant och stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och erfarenhet.
Ditt bemötande är gott och det är viktigt att du som vi delar Malmö Stads värdegrund och möter varje människa med respekt, engagemang och kreativitet. Vi arbetar ständigt med att öka kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet för Malmöborna samt för fortsatt utveckling och samverkan. Av denna anledning kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi har Sveriges viktigaste jobb och vi gör skillnad varje dag. Vill du vara med och påverka arbetet framåt?
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 11 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Arbetstidsbeskrivning: måndag till fredag med vissa kvällar fram till kl. 19.30.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt ÖK
Löpande urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden. Tjänsten kommer tillsättas under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Skåne Sektion 4 malmo-vard-omsorg.skane@kommunal.se 040-345504 Jobbnummer
