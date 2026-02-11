Aktivitetskoordinator till Friskvårds- och aktivitetsgruppen
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Som aktivitetskoordinator abetar du på enhet folkhälsa och områdesarbete på kultur- och fritidsförvaltningen. Du ingår i ett team om tre personer som tillsammans driver och utvecklar friskvårds- och aktivitetsgruppen. På enheten arbetar också samordnare inom folkhälsa, integration, barnrätt samt fyra omårdessamordnare som du kommer samverka med. Hela enhetens uppdrag handlar om att stärka hälsa, trygghet och demokrati i hela befolknigen och detta gör vi i nära kontakt och dialog med Mölndalsborna.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Brinner du för att hjälpa unga i behov av extra stöd? Vi söker dig som vill arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa, rörelse och sociala sammanhang för barn och unga med obesitas och/eller psykisk ohälsa i Mölndal.
Friskvårds- och aktivitetsgruppen är en verksamhet som syftar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och bidra till ökat välmående hos barn och unga i åldern 8-19 år, att få fler unga att fullfölja skolan med godkända betyg och att få fler unga att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter med lägre trösklar.
Uppdraget som koordinator handlar om att tillsammans med övriga i arbetsgruppen bemanna, utveckla och leda de veckovisa aktiviteterna som finns inom verksamheten samt att ha individuell kontakt med vårdnadshavare och deltagare. I det individuella mötet med målgruppen är du nyfiken och lyhörd. I tjänsten ingår också att samverka med hälso- och sjukvården, skolans elevhälsoteam, socialtjänsten, idrottsföreningar och andra verksamheter som möter barn och unga.
Du arbetar uppsökande, flexibelt och behovsstyrt och kommer ofta med kreativa och individanpassade lösningar.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Vi ser gärna att du har en utbildning eller studerar inom folkhälsa, hälsopromotion, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
I din yrkesroll som koordinator visar du respekt och hänsyn för dem du möter i arbetet. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har deltagarnas behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du är snabb, produktiv och motiverad. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll (på olika nivåer/internt/externt).
Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
